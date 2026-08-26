अहमदाबाद-पटना एक्सप्रेस में बढ़ेंगे AC के दो कोच, 6 सितंबर से यात्रियों को मिलेगी ज्यादा बर्थ
रेलवे ने अहमदाबाद-पटना एक्सप्रेस में यात्रियों की सुविधा के लिए दो अतिरिक्त एसी कोच स्थायी रूप से जोड़ने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था अहमदाबाद से 6 सितंबर और पटना से 8 सितंबर से लागू होगी, जिससे यात्रियों को अधिक बर्थ मिलेंगी।
HighLights
अहमदाबाद-पटना एक्सप्रेस में दो अतिरिक्त एसी कोच जोड़े जाएंगे।
अहमदाबाद से 6 सितंबर, पटना से 8 सितंबर से लागू होगी।
ट्रेन में कुल कोचों की संख्या 20 से बढ़कर 22 होगी।
जागरण संवाददाता, पटना। यात्रियों की बढ़ती सुविधा को देखते हुए रेलवे ने अहमदाबाद-पटना एक्सप्रेस में दो अतिरिक्त वातानुकूलित कोच लगाने का फैसला किया है। ट्रेन में एक द्वितीय वातानुकूलित (2A) और एक तृतीय वातानुकूलित (3A) कोच स्थायी रूप से जोड़ा जाएगा। इससे एसी श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त बर्थ मिल सकेंगी।
6 सितंबर से अहमदाबाद से बदलेगी व्यवस्था
गाड़ी संख्या 19421 अहमदाबाद-पटना एक्सप्रेस में छह सितंबर से अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। वहीं, पटना से चलने वाली गाड़ी संख्या 19422 में आठ सितंबर से दो नए एसी कोचों का संयोजन किया जाएगा।
20 की जगह 22 कोचों के साथ चलेगी ट्रेन
पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने बताया कि दो अतिरिक्त कोच जुड़ने के बाद ट्रेन में कुल कोचों की संख्या 20 से बढ़कर 22 हो जाएगी। इससे अहमदाबाद और पटना के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक सीटों का विकल्प मिलेगा।
2A में तीन और 3A में होंगे सात कोच
नई व्यवस्था के बाद ट्रेन में द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी के तीन और तृतीय वातानुकूलित श्रेणी के सात कोच होंगे। इसके अलावा छह शयनयान, चार साधारण और दो एसएलआरडी कोच शामिल रहेंगे।
AC टिकट के लिए बढ़ेंगे विकल्प
स्थायी रूप से दो अतिरिक्त एसी कोच जोड़े जाने से आरक्षण की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है। खासकर अहमदाबाद और पटना के बीच नियमित यात्रा करने वाले यात्रियों को इससे सुविधा मिल सकती है।