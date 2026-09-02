अहमदाबाद-पटना और गया-कामाख्या एक्सप्रेस में लगेंगे एक्स्ट्रा AC कोच, यात्रियों का सफर होगा आसानच
यात्रियों की सुविधा के लिए अहमदाबाद-पटना एक्सप्रेस में एक-एक अतिरिक्त सेकेंड और थर्ड एसी कोच जोड़े जाएंगे, जो 6 और ...और पढ़ें
HighLights
अहमदाबाद-पटना एक्सप्रेस में एक सेकेंड और एक थर्ड एसी कोच।
गया-कामाख्या एक्सप्रेस में एक अस्थायी थर्ड एसी कोच की सुविधा।
त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ के लिए रेलवे का निर्णय।
जागरण संवाददाता, पटना। यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर उनकी सुविधा के लिए पटना और अहमदाबाद के मध्य चलने वाली गाड़ी सं. 19421/19422 अहमदाबाद-पटना-अहमदाबाद एक्सप्रेस में द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी एवं तृतीय वातानुकूलित श्रेणी का एक-एक अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया गया है।
अहमदाबाद से छह सितंबर से तथा पटना से आठ सितंबर से यह प्रभावी होगा।
गाड़ी सं. 19421/19422 अहमदाबाद-पटना-अहमदाबाद एक्सप्रेस में सेकेंड एसी एवं थर्ड एसी का एक-एक अतिरिक्त कोच जोड़ने के उपरांत सेकेंड एसी के कोचों की संख्या दो से बढ़कर तीन तथा थर्ड एसी के कोचों की संख्या छह से बढ़कर सात एवं कुल कोचों की संख्या 20 से बढ़कर 22 हो जाएगी।
गया-कामाख्या एक्सप्रेस में लगेंगे थर्ड एसी के एक अतिरिक्त कोच
आगामी पर्व त्योहार के दौरान यात्रियों की संभावित अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर उनकी सुविधा के लिए रेलवे द्वारा गया और कामाख्या के मध्य चलने वाली गाड़ी सं. 15619/15620 गया-कामाख्या-गया एक्सप्रेस में अस्थायी रूप से वातानुकूलित तृतीय श्रेणी का एक अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे।
यह सुविधा कामाख्या से गया के लिए सात सितंबर से 30 नवंबर तक तथा गया से कामाख्या के लिए आठ सितंबर से एक दिसंबर तक उपलब्ध रहेगी।