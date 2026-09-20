दानापुर में अग्निवीर भर्ती की पूरी डेटशीट जारी, 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगी रैली; देखें किस दिन किसकी बारी
दानापुर के केएलपी मैदान में 22 सितंबर से 6-7 अक्टूबर तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित होगी, जिसमें बिहार और झारखंड ...और पढ़ें
HighLights
दानापुर में 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक अग्निवीर भर्ती रैली।
बिहार-झारखंड के पुरुष-महिला अभ्यर्थी होंगे शामिल, तीन चरणों में प्रक्रिया।
बारिश से बचाव हेतु जूते पहनकर दौड़ने और पंडाल की व्यवस्था।
संवाद सहयोगी, दानापुर। दानापुर के चांदमारी स्थित केएलपी मैदान में 22 सितंबर से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू होगी। भर्ती रैली 7 अक्टूबर तक चलेगी।
इसमें बिहार और झारखंड के शॉर्टलिस्ट किए गए करीब 11 हजार 42 पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी शामिल होंगे। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित रखने के साथ अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सेना व जिला प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं।
अग्निवीर भर्ती रैली 2026-27 के दूसरे चरण को लेकर रविवार को निदेशक भर्ती, RO (HQ) दानापुर कर्नल बिंदु अग्निहोत्री ने प्रेस वार्ता की।
उन्होंने बताया कि रैली के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार, SSP पटना कार्तिकेय के. शर्मा, SDM दानापुर विरुपाक्ष विक्रम सिंह और मुख्यालय J&B सब एरिया के सहयोग के लिए आभार जताया।
22 से 30 सितंबर तक GD, तकनीकी और ट्रेड्समैन की भर्ती
भर्ती कार्यक्रम के अनुसार 22 से 25 सितंबर तक अग्निवीर सामान्य ड्यूटी (GD) के लिए पटना, बक्सर, भोजपुर, सीवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली के शॉर्टलिस्ट किए गए पुरुष अभ्यर्थी शामिल होंगे।
26 से 29 सितंबर तक इन्हीं जिलों के शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीर तकनीकी तथा कार्यालय सहायक/स्टोरकीपर तकनीकी श्रेणी की भर्ती प्रक्रिया होगी। 30 सितंबर को आठवीं और दसवीं पास पुरुष अभ्यर्थियों की भर्ती रैली आयोजित की जाएगी।
तिथिवार भर्ती कार्यक्रम
- 22 से 25 सितंबर: अग्निवीर GD के लिए पटना, बक्सर, भोजपुर, सीवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली के शॉर्टलिस्ट पुरुष अभ्यर्थी।
- 26 से 29 सितंबर: अग्निवीर टेक्निकल और कार्यालय सहायक/स्टोरकीपर टेक्निकल के लिए इन्हीं सात जिलों के पुरुष अभ्यर्थी।
- 30 सितंबर: अग्निवीर के लिए आठवीं और दसवीं पास पुरुष अभ्यर्थियों की भर्ती।
- 1 से 4 अक्टूबर: अग्निवीर क्लर्क/SKT के लिए बिहार और झारखंड के शॉर्टलिस्ट पुरुष अभ्यर्थी।
- 6 से 7 अक्टूबर: अग्निवीर सामान्य ड्यूटी (महिला सैन्य पुलिस/AVWMP) के लिए बिहार और झारखंड की शॉर्टलिस्ट महिला अभ्यर्थी।
क्लर्क के लिए 3,500 अभ्यर्थी
एक से चार अक्टूबर तक अग्निवीर क्लर्क/स्टोरकीपर तकनीकी (SKT) श्रेणी के लिए बिहार और झारखंड के शॉर्टलिस्ट किए गए पुरुष अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। इस श्रेणी में करीब 3,500 अभ्यर्थियों के शामिल होने की जानकारी दी गई है।
वहीं, छह और सात अक्टूबर को अग्निवीर सामान्य ड्यूटी (महिला सैन्य पुलिस) यानी AVWMP के लिए बिहार और झारखंड की शॉर्टलिस्ट की गई महिला अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया होगी। इसमें करीब 253 महिला अभ्यर्थियों के शामिल होने की बात कही गई है।
सड़क पर होगी दौड़, अच्छे जूते पहनकर आने की सलाह
इस बार भर्ती रैली में दौड़ की प्रक्रिया सड़क पर कराई जाएगी। बारिश की संभावना को देखते हुए अभ्यर्थियों को सुरक्षित तरीके से दौड़ पूरी करने के लिए अच्छे और उपयुक्त जूते पहनकर आने की सलाह दी गई है। सेना की ओर से अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।
जीविका दीदियों की रसोई में तैयार होगा खाना
रैली में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के खाने की व्यवस्था में जीविका दीदियों का सहयोग लिया जा रहा है। इसके लिए आयोजन स्थल पर उनकी रसोई की व्यवस्था की जाएगी। सेना और जिला प्रशासन की ओर से अभ्यर्थियों के लिए अन्य जरूरी सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है।
18 सितंबर को जारी हुए एडमिट कार्ड
भर्ती रैली में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 18 सितंबर 2026 को उनके ऑनलाइन प्रोफाइल पर भेजे जा चुके हैं। अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि और समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ भर्ती स्थल पर पहुंचने को कहा गया है।