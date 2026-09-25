'जेल में यादव' के बाद अब 'लुच्चा-लफंगा' पर मचा बवाल, मांझी के सपोर्ट में आए बिहार के मिनिस्टर

डिजिटल डेस्क, पटना। जमुई, समस्तीपुर और बांका में छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज है। इसमें भाषाई मर्यादा भी तार-तार होती दिख रही है।

दरअसल, जमुई की नाबालिग पीड़िता की तस्वीर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल से साझा किए जाने को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है।

इसी बीच बिहार सरकार के मंत्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा ने शुक्रवार को पूरे विवाद पर बयान दिया। मंत्री ने आरोप लगाया कि छेड़छाड़ का वीडियो राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की ओर से वायरल कराया जा रहा है।

उन्होंने सरकार को बदनाम करने की साजिश का भी आरोप लगाया। हालांकि, जमुई मामले में पुलिस पहले ही वायरल वीडियो के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है।

इसमें POCSO समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई करते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी भी गठित की है।

मुख्यमंत्री के साथ पीड़िता की तस्वीर पर भी बोले मंत्री

मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पीड़िता और उसके माता-पिता के साथ तस्वीर साझा किए जाने के सवाल पर श्रीभगवान सिंह कुशवाहा ने इसका बचाव किया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पीड़िता के परिवार से मिले हैं और इसमें गलत क्या है। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे तो कौन मिलेगा।

'वीडियो वायरल होता है, सच्चाई सामने आने पर सब टांय-टांय फिस्स हो जाएगा'

श्रीभगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि वीडियो वायरल किया जा रहा है, लेकिन उसकी सच्चाई सामने आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने कई घटनाओं में साजिश होने की बात भी कही।