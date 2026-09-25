'जेल में यादव' के बाद अब 'लुच्चा-लफंगा' पर मचा बवाल, मांझी के सपोर्ट में आए बिहार के मिनिस्टर
बिहार के मंत्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा ने छेड़छाड़ के वीडियो वायरल करने का आरोप राजद पर लगाया और मुख्यमंत्री द्वारा पीड़िता की तस्वीर साझा करने का बचाव किया।
HighLights
मंत्री कुशवाहा ने राजद पर छेड़छाड़ वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया।
मुख्यमंत्री द्वारा पीड़िता की तस्वीर साझा करने को सही ठहराया।
मांझी के यादव समुदाय बयान का समर्थन, 'लुच्चा-लफंगा' पर विवाद।
डिजिटल डेस्क, पटना। जमुई, समस्तीपुर और बांका में छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज है। इसमें भाषाई मर्यादा भी तार-तार होती दिख रही है।
दरअसल, जमुई की नाबालिग पीड़िता की तस्वीर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल से साझा किए जाने को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है।
इसी बीच बिहार सरकार के मंत्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा ने शुक्रवार को पूरे विवाद पर बयान दिया। मंत्री ने आरोप लगाया कि छेड़छाड़ का वीडियो राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की ओर से वायरल कराया जा रहा है।
उन्होंने सरकार को बदनाम करने की साजिश का भी आरोप लगाया। हालांकि, जमुई मामले में पुलिस पहले ही वायरल वीडियो के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है।
इसमें POCSO समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई करते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी भी गठित की है।
मुख्यमंत्री के साथ पीड़िता की तस्वीर पर भी बोले मंत्री
मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पीड़िता और उसके माता-पिता के साथ तस्वीर साझा किए जाने के सवाल पर श्रीभगवान सिंह कुशवाहा ने इसका बचाव किया।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पीड़िता के परिवार से मिले हैं और इसमें गलत क्या है। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे तो कौन मिलेगा।
'वीडियो वायरल होता है, सच्चाई सामने आने पर सब टांय-टांय फिस्स हो जाएगा'
श्रीभगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि वीडियो वायरल किया जा रहा है, लेकिन उसकी सच्चाई सामने आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने कई घटनाओं में साजिश होने की बात भी कही।
उन्होंने विपक्ष पर सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजद के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। उनके अनुसार, विपक्ष केवल सरकार को घेरने का काम कर रहा है।
पुलिस के इकबाल पर सवाल पर बोले- जो ऐसा करेगा, वह लंगड़ा होगा
पुलिस के इकबाल से जुड़े सवाल पर मंत्री ने कहा कि कानून तोड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि अपराध करने वाला व्यक्ति कार्रवाई से नहीं बचेगा।
जमुई मामले में पुलिस की ओर से अब तक कई आरोपितों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर अन्य संदिग्धों की पहचान और गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी शुरू की है।
यादव समाज को लेकर भी दिया बयान
बातचीत के दौरान मंत्री ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने जेल में यादव समुदाय के लोगों की संख्या को लेकर टिप्पणी की थी।
श्रीभगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि मांझी का मूल्यांकन गलत नहीं है और जेल में मौजूद लोगों के आंकड़ों से इसकी तुलना की जा सकती है।
हालांकि, इस दौरान उन्होंने जाति को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि 'लुच्चा-लफंगा' की कोई जाति नहीं होती। मंत्री के इस बयान को भी राजनीतिक विवाद के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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