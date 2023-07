NDA और इंडिया की बैठक के बाद तीसरे मोर्चे की पहल, जल्दी हो सकती है घोषणा; BSP समेत इन पार्टियों से चल रही बात

Politics ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी तीसरा मोर्चा बनाएंगे। बताया जा रहा है कि नए सिरे से बसपा और भीम आर्मी के अलावा अन्य क्षेत्रीय क्षत्रपों की सहमति से तीसरा मोर्चा आकार लेगा। AIMIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने इसके संकेत दिए हैं। पार्टी का तर्क है कि दोनों शीर्ष गठबंधनों ने क्षेत्रीय और छोटे दलों की उपेक्षा की है।

NDA और इंडिया की बैठक के बाद तीसरे मोर्चे की पहल

रमण शुक्ला, पटना। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की दो दौर की बैठक के बाद सत्ता पक्ष यानी भाजपा के नेतृत्व में राजग की बैठक भी मंगलवार को संपन्न हो गई। इस बीच तीसरे मोर्चे के गठन की पहल भी शुरू हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी तीसरा मोर्चा बनाएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने इसका संकेत दिया है। एआइएमआइएम का तर्क है कि सत्तारुढ़ दलों ने मुसलमानों के साथ गरीबों और शोषितों का उपयोग वोट बैंक के रूप में किया, लेकिन उनकी शिक्षा और विकास के लिए कोई विशेष पहल नहीं की। दूसरा तर्क यह कि दोनों शीर्ष गठबंधनों ने क्षेत्रीय और छोटे दलों की उपेक्षा की है। ऐसे में समान विचारधारा वाली पार्टियों से बातचीत हो रही है। शीघ्र ही परिणाम सामने आएगा। पिछले चुनाव परिणाम के आधार पर नए सिरे से बसपा (बहुजन समाज पार्टी) और भीम आर्मी के अलावा अन्य क्षेत्रीय क्षत्रपों की सहमति से तीसरा मोर्चा आकार लेगा । अख्तरुल बता रहे कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात तीसरे मोर्चे को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है। शीघ्र ही इसकी घोषणा होगी। उनके साथ संविधान की रक्षा करने वाले, समाजवाद को मजबूत करने वाले और धर्मनिपेक्ष ताकतों के साथ देश को आगे बढ़ाने में कई दलों ने रुचि दिखाई है। समान विचारधारा वाली पार्टियों से बातचीत आगे बढ़ चुकी है। परिणाम यथाशीघ्र सामने आएगा। धर्म निरपेक्ष ताकत के नाम भाजपा को हराने की क्षमता महागठबंधन में नहीं है। यह काम राजद, जदयू, कांग्रेस और वामदल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे नेता तमाम समीकरणों को आकलन करते हुए ही दोनों गठबंधनों की तुलना में जनता के समक्ष श्रेष्ठ विकल्प प्रस्तुत करेंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल से लेकर अन्य राज्यों में अभी व्यापक स्तर पर जनता पर पकड़ रखने वाले दलों के नेता हमारे संपर्क में हैं।

Edited By: Roma Ragini