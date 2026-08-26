AEDO में नए अभ्यर्थियों को भी मौका, इस महीने होगी PT परीक्षा; ‍BPSC TRE-4 अभ्यर्थियों की बढ़ सकती है परेशानी

जागरण संवाददाता, पटना। BPSC AEDO Exam 2026 बिहार में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। भर्ती प्रक्रिया में नए परीक्षार्थियों को भी आवेदन का मौका दिया जाएगा। Bihar Public Service Commission की ओर से आवेदन प्रक्रिया को लेकर जल्द आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाने की संभावना है।

नए अभ्यर्थियों के लिए खुलेगा आवेदन का मौका भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के बाद उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन का अवसर मिलेगा, जो पहले आवेदन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके थे। इससे बड़ी संख्या में नए उम्मीदवारों को प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिलेगा।

आयोग की ओर से आवेदन की तिथि और प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक सूचना जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। जनवरी में हो सकती है पीटी परीक्षा AEDO भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा जनवरी में आयोजित किए जाने की संभावना है। BPSC परीक्षा कैलेंडर और भर्ती प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए पीटी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। हालांकि परीक्षा की अंतिम तिथि आयोग की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी। अगर जनवरी में परीक्षा होती है तो TRE-4 अभ्यर्थी को परेशानी हो सकती है क्योंकि इसी माह में BPSC TRE-4 की परीक्षा होगी। तैयारी में जुटे अभ्यर्थी नई आवेदन प्रक्रिया की संभावना से अभ्यर्थियों में उत्साह है। खासकर वे उम्मीदवार, जो पहले किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें अब एक और अवसर मिल सकता है। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिस पर नजर बनाए रखनी होगी।