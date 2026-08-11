New York में अभय सिन्हा का सम्मान, IFFA 2026 में मिला बड़ा सम्मान; दुनियाभर के फिल्मकारों के बीच बढ़ाया भारत का मान
भारतीय फिल्म उद्योग के लिए गौरव का क्षण रहा, जब अभय सिन्हा को न्यूयॉर्क में इंडी फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स (IFFA) 2026 में विशेष सम्मान मिला। यह सम्मान ...और पढ़ें
HighLights
अभय सिन्हा को न्यूयॉर्क में IFFA 2026 में सम्मानित किया गया।
भारतीय फिल्म उद्योग में उनके योगदान को मान्यता मिली।
अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व किया।
जागरण संवाददाता, पटना। भारतीय फिल्म उद्योग के लिए गौरव का क्षण रहा, जब इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IMPPA) एवं फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अभय सिन्हा को न्यूयॉर्क में आयोजित इंडी फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स (IFFA) 2026 में विशेष सम्मान दिया गया।
अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिले इस सम्मान को भारतीय फिल्म निर्माता समुदाय के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
मैनहट्टन में सजा अंतरराष्ट्रीय फिल्म जगत का मंच
अंतरराष्ट्रीय फिल्मकार एवं उद्यमी मुकेश मोदी द्वारा स्थापित IFFA 2026 का आयोजन न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में किया गया। तीन दिवसीय समारोह में भारत समेत विभिन्न देशों के फिल्मकार, कलाकार, निर्माता, मीडिया प्रतिनिधि और फिल्म उद्योग से जुड़े प्रमुख लोग शामिल हुए।
भारतीय सिनेमा के प्रतिनिधित्व के लिए सम्मान
समारोह में अभय सिन्हा को भारतीय फिल्म उद्योग में उनके योगदान और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करने के लिए सम्मानित किया गया।
फिल्म उद्योग से जुड़े विभिन्न मुद्दों को व्यापक मंच पर रखने और निर्माताओं की आवाज को मजबूती से उठाने में उनकी भूमिका को भी सम्मान के केंद्र में रखा गया।
कई बड़ी हस्तियों की मौजूदगी में मिला सम्मान
IFFA 2026 के समारोह में न्यूयॉर्क में भारत के कॉन्सुल जनरल राजदूत बिनया प्रधान भी मौजूद रहे। अकादमी अवॉर्ड्स जूरी सदस्य और SMPTE के इंडिया सेक्शन के चेयरमैन उज्ज्वल नीरगुडकर समेत फिल्म और कला जगत की कई प्रमुख हस्तियों ने कार्यक्रम में शिरकत की।
25 से अधिक देशों की 139 फिल्मों ने भेजे आवेदन
इस वर्ष IFFA 2026 में 25 से अधिक देशों से 139 फिल्मों के आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 45 से अधिक फिल्मों को अलग-अलग श्रेणियों में स्क्रीनिंग और सम्मान के लिए चुना गया।
खबरें और भी
समारोह में फीचर फिल्म, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, छात्र फिल्म और एनीमेशन जैसी श्रेणियां शामिल रहीं।
भारतीय फिल्म उद्योग के लिए अहम उपलब्धि
न्यूयॉर्क में अभय सिन्हा को मिला यह सम्मान भारतीय फिल्म उद्योग के लिए अहम उपलब्धि माना जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय फिल्म मंच पर भारतीय निर्माता समुदाय के प्रतिनिधि के तौर पर उनकी मौजूदगी ने भारतीय सिनेमा से जुड़े उद्योग जगत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में एक और कदम जोड़ा है।