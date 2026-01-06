Language
    कौन है रो‍ह‍िणी आचार्य के निशाने पर? RJD सुप्रीमो की पुत्री ने थामी बंदूक, कहा-सही-गलत पहचानने...

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 05:58 PM (IST)

    Bihar News: लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर बंदूक से निशाना साधते हुए अपनी तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा ...और पढ़ें

    बंदूक से निशाना लगातीं रोहिणी आचार्य। एक्‍स

    ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। Rohini Acharya: राष्‍ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद की पुत्री रोहिणी आचार्य सोशल मीड‍िया पर काफी एक्‍ट‍िव हैं। एक दिन पहले बेटे की सफलता पर गर्व जताने के बाद अब उनकी निशानेबाजी की एक तस्‍वीर वायरल हो रही है। 

    एक्‍स हैंडल पर उन्‍होंने मंगलवार को अपनी दो तस्‍वीरें शेयर की हैं। इसमें वे बंदूक से निशाना लगाती दिखाई दे रही हैं। इसके कैप्‍शन में उन्‍होंने लिखा है-"सही-गलत पहचानने की नजर भी दुरुस्‍त है और निशाना भी...।"

    कैप्‍शन में क‍िसके ल‍िए संकेत

    उनके इस कैप्‍शन में भी कुछ संकेत छिपा हुआ है।  बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पारिवारिक घटनाक्रम से बेहद आहत होकर उन्‍होंने राजनीत‍ि से संन्‍यास लेने का ऐलान कर दिया था। 

    उन्‍होंने तो इतना तक लिख दिया था क‍ि उनका कोई नहीं है। प्रश्‍न पूछने पर कहा-तेजस्‍वी, संजय और रमीज से पूछ‍िए। वे तेजस्‍वी यादव से काफी खफा नजर आईं थीं।  

    हालांक‍ि इसके लंबे समय बाद उन्‍होंने अपने पिता के साथ तस्‍वीर पोस्‍ट की थी। उसमें कर्तव्‍य पथ के तीन साल पूरे होने की चर्चा के साथ पिता की लंबी उम्र की कामना की थी।  

    एक दिन पूर्व उन्‍होंने अपने बड़े बेटे की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू होने की जानकारी साझा की थी। कहा क‍ि बेटे की सफलता पर उन्‍हें गर्व है। 

    तेज प्रताप ने भी शेयर की भांजे की तस्‍वीर 

    रोहिणी आचार्य के पोस्‍ट को उनके छोटे भाई और जनशक्‍त‍ि जनता दल के अध्‍यक्ष तेज प्रताप यादव ने भी अपने हैंडल पर री पोस्‍ट किया था। वे अपनी बहन के पक्ष में समय-समय पर बोलते रहे हैं। 