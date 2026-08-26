बिहार राजस्व सेवा के 9 अधिकारियों का इस्तीफा मंजूर, BPSC से चयन के बाद दूसरी सेवाओं में जाएंगे

राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार राजस्व सेवा के नौ अधिकारियों का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। इन अधिकारियों का चयन बिहार लोकसेवा आयोग (BPSC) की परीक्षा के जरिए विभिन्न सेवाओं में हुआ है। अलग-अलग तिथियों में दिए गए इस्तीफे के बाद अब विभाग इन पदों को नए सिरे से भरने की तैयारी में जुट गया है।

मधुबनी से सबसे ज्यादा चार पद हुए रिक्त त्यागपत्र स्वीकार होने के बाद सबसे अधिक चार पद मधुबनी जिले से रिक्त हुए हैं। खजौली के राजस्व अधिकारी महेंद्र कुमार का चयन बिहार पुलिस सेवा में हुआ है। वह आरक्षी उपाधीक्षक के पद पर योगदान देंगे।

प्रशासनिक और शिक्षा सेवा में भी चयन कलुआही के राजस्व अधिकारी योगेंद्र नारायण राज्य कर सहायक आयुक्त बनेंगे। अंधराठाढ़ी की राजस्व अधिकारी प्रियंका कुमारी बिहार प्रशासनिक सेवा में चयनित हुई हैं। मधवापुर के राजस्व अधिकारी पंकज कुमार का चयन बिहार शिक्षा सेवा में हुआ है।

कई अधिकारी पुलिस सेवा में जाएंगे बेलदौर के अंचलाधिकारी सुजीत कुमार यादव पुलिस उपाधीक्षक के पद पर योगदान करेंगे। रिविलगंज की राजस्व अधिकारी अर्चना कुमारी का चयन सहायक निबंधक के पद पर हुआ है। मनीगाछी की राजस्व अधिकारी श्वेता भी बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हुई हैं।