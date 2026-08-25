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'देश के भविष्य का माथा फोड़ा...' 6 साल का बच्चा माइक लेकर पहुंचा, सीएम से कर दी इस्तीफे की मांग; Video Viral

By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
Updated: Tue, 25 Aug 2026 06:28 PM (IST)

पटना के डाकबंगला चौराहे पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान एक 6 वर्षीय बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।

बच्चे के बयान ने सोशल मीडिया पर बढ़ाई हलचल

बच्चे के बयान ने सोशल मीडिया पर बढ़ाई हलचल

HighLights

  1. पटना में छात्र प्रदर्शन के दौरान बच्चे का वीडियो वायरल।

  2. 6 साल के बच्चे ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की।

  3. बच्चे ने बेरोजगारी और पुलिस कार्रवाई पर बेबाक टिप्पणी की।

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar News पटना के डाकबंगला चौराहे पर छात्रों और अभ्यर्थियों का प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा, लेकिन इस भीड़ के बीच एक करीब छह साल के बच्चे की बात सबसे ज्यादा चर्चा में रही। महिला के साथ प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

कैमरे के सामने बच्चे ने मुख्यमंत्री से की इस्तीफे की मांग

वीडियो में बच्चा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग करता नजर आ रहा है। वह बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहता है कि सरकार की वजह से छात्र बेरोजगार हो गए हैं। बच्चे के इस बयान ने प्रदर्शन स्थल पर मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

‘देश के भविष्य का माथा फोड़ा’ वाली बात ने बटोरी सुर्खियां

वीडियो में बच्चा पुलिस कार्रवाई को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया देता दिखाई देता है। वह कहता है कि किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि ‘देश के भविष्य का माथा फोड़ा गया है।’ नन्हे बच्चे की यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने की बड़ी वजह बन गई है।

पीछे प्रदर्शनकारी, सामने बच्चा; वीडियो का यही दृश्य बना चर्चा का विषय

वीडियो में बच्चा प्रदर्शन स्थल पर खड़ा होकर अपनी बात रख रहा है, जबकि उसके पीछे बड़ी संख्या में छात्र और अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। सड़क पर जारी प्रदर्शन और नारेबाजी के बीच बच्चे का बेबाक अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया।

रोजगार और विभिन्न मांगों को लेकर डटे हैं छात्र-अभ्यर्थी

पटना में छात्र और अभ्यर्थी रोजगार समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग पर भी अड़े हुए हैं। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की थी।

जेपी गोलंबर के पास पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बनी तनावपूर्ण स्थिति

जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया था। बैरिकेडिंग को लेकर दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक की स्थिति बनी। इसके बाद पुलिस ने दोबारा व्यवस्था संभालते हुए बैरिकेडिंग की।

आंदोलन के बीच बच्चे के बयान ने सोशल मीडिया पर बढ़ाई हलचल

छात्रों के प्रदर्शन और प्रशासन के साथ जारी गतिरोध के बीच नन्हे प्रदर्शनकारी का वीडियो अलग से चर्चा का केंद्र बन गया है। बेरोजगारी और छात्रों के मुद्दे पर बच्चे की प्रतिक्रिया को लेकर सोशल मीडिया पर लोग लगातार वीडियो साझा कर रहे हैं।

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