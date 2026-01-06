पटना के 25 अधिकारियों पर गिरेगी गाज, जनता की शिकायत के निवारण में लापरवाही का आरोप

जागरण संवाददाता, पटना। लोक शिकायत निवारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई तय है। डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने स्पष्ट कर दिया है कि शिकायतों का केवल निष्पादन पर्याप्त नहीं, बल्कि उसका प्रभावी निवारण व नागरिकों की संतुष्टि अनिवार्य है।

इसी क्रम में लोक शिकायत निवारण एवं आरटीपीएस मामलों की विस्तृत समीक्षा के दौरान 25 मामलों में अधिकारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। डीएम ने बताया कि लोक शिकायत निवारण के 118 मामलों में संबंधित अधिकारियों पर आर्थिक दंड लगाया गया है। 3 लाख 28 हजार 300 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और 2 लाख 82 हजार 900 रुपए की राशि जमा कर दी गई है। शेष राशि अविलंब जमा करने को कहा गया है।

ऐसा नहीं करने पर दंड की राशि वेतन से काटी जाएगी। पाया गया कि जिले में गत सात दिन में 206 लोक शिकायत मामलों का निष्पादन किया गया है और एक भी आवेदन तिथिवाद नहीं है। 60 कार्य दिवस से अधिक कोई मामला लंबित नहीं है। इस पर उन्होंने अधिकारियों की सराहना की।

हालांकि उन्होंने निर्देश दिया कि 30 व 45 कार्य दिवस से अधिक प्रक्रियाधीन मामलों का भी समयसीमा के भीतर निष्पादन किया जाए। आरटीपीएस मामलों की समीक्षा में 5 एक्सपायर्ड मामलों पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। यू-डायस पोर्टल पर प्रविष्टि दर्ज करने में पटना जिला अव्वल जागरण संवाददाता, पटना: यू-डायस पोर्टल पर सत्र 2025-26 में राज्य के 20 जिलों की ओर से तीन से 10 प्रतिशत तक कम बच्चों की जानकारी अपडेट की गई है। पटना जिले की ओर से उपलब्धि नामांकन 95 प्रतिशत से अधिक रहा।