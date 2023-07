बिहार पुलिस ने पिछले पांच साल में 2494 लोगों को मानव तस्करों के चंगुल से आजाद कराया है। इनमें 1780 पुरुष और 714 महिलाएं शामिल हैं। इसको लेकर पुलिस ने 753 प्राथमिकी भी दर्ज कराई हैं। इस दौरान मानव व्यापार में शामिल 1794 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार मानव तस्करी को लेकर लगातार विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है।

बिहार: पांच वर्ष में मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त हुए 2494 लोग, 1794 गिरफ्तार; चलाया जा रहा वि‍शेष अभियान

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, पटना: बिहार पुलिस ने पिछले पांच साल में 2494 लोगों को मानव तस्करों के चंगुल से आजाद कराया है। इनमें 1780 पुरुष और 714 महिलाएं शामिल हैं। इसको लेकर पुलिस ने 753 प्राथमिकी भी दर्ज कराई हैं। इस दौरान मानव व्यापार में शामिल 1794 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि मानव तस्करी रोकने के लिए जिला स्तरीय मानव व्यापार निरोध इकाई को लगातार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सीआईडी के द्वारा निंरतर कार्रवाई की मॉनि‍टरिंग की जा रही है। हॉट-स्‍पॉट चिह्नित कर 88 बच्चे कराए गए मुक्त पुलिस मुख्यालय के अनुसार, मानव तस्करी को लेकर लगातार विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। खासकर बच्चों से भीख मंगवाने वाली जगहों के हॉट-स्‍पॉट चिह्नित करने का निर्देश दिया गया है। दैनिक जागरण में बच्चों से जबरन भीख मंगवाने वाली रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद पिछले माह 21 जून को इन हॉट-स्‍पॉट से 88 बच्चे मुक्त कराए गए हैं। पुलिसकर्मियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण मानव व्यापार निरोध इकाई के पुलिस पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाने और संबंधित कानून के बारे में जानकारी देने के लिए लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इस साल अप्रैल-मई में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन एवं कमजोर वर्ग के द्वारा अलग-अलग जिला मुख्यालयों में 15 दिनों का क्षमतावर्द्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। मानव व्यापार को लेकर कार्रवाई वर्ष - प्राथमिकी - मुक्त महिलाएं - मुक्त पुरुष - गिरफ्तार तस्कर 2020 - 75 - 102 - 79 - 247 2021 - 111 - 149 - 235 - 331 2022 - 260 - 252 - 499 - 560 2023 (मई) - 74 - 66 - 165 - 94

Edited By: Prateek Jain