Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोहरे के चलते रेलवे का बड़ा फैसला, 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक 24 जोड़ी ट्रेनें रद; देखें लिस्ट 

    By Vidya Sagar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 10:54 PM (IST)

    पूर्व मध्य रेलवे ने उत्तर भारत में सर्दियों के कोहरे के कारण यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। 1 दिसंबर, 2025 से 28 फरवरी, 2026 तक 24 जोड़ी लंबी दूरी की ट्रेनें रद रहेंगी। कुछ ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी भी कम की जाएगी। यह निर्णय कोहरे के कारण लिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। सर्दियों में उत्तर भारत में पड़ने वाले घने कोहरे को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है।

    1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कुल तीन महीने के लिए कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद रहेगा।

    रेलवे ने कोहरे के कारण 24 जोड़ी लंबी दूरी की ट्रेनों को पूरी तरह रद करने का निर्णय लिया है। ये सभी ट्रेनें एक दिसंबर से चरणबद्ध तरीके से रद की जाएंगी।

    ये ट्रेनें रहेंगी रद

    • प्रयागराज–मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस
    • वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी–कोलकाता एक्सप्रेस
    • उपासना एक्सप्रेस
    • मालदा टाउन–नई दिल्ली एक्सप्रेस
    • हरिहर एक्सप्रेस
    • जनसेवा एक्सप्रेस
    • डिब्रूगढ़–चंडीगढ़ एक्सप्रेस
    • कामाख्या–गया एक्सप्रेस
    • कामाख्या–आनंद विहार एक्सप्रेस
    • हटिया–आनंद विहार एक्सप्रेस
    • संतरागाछी–आनंद विहार एक्सप्रेस
    • टाटानगर–अमृतसर एक्सप्रेस आदि
    • फ्रीक्वेंसी घटी या कुछ दिन रद रहेंगी ये ट्रेनें
    • ग्वालियर–बरौनी एक्सप्रेस
    • अजमेर–सियालदह एक्सप्रेस
    • हावड़ा–काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस
    • कोलकाता–अमृतसर एक्सप्रेस
    • गरीबरथ एक्सप्रेस
    • नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस
    • सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस
    • न्यू जलपाईगुड़ी–नई दिल्ली एक्सप्रेस
    • अवध आसाम एक्सप्रेस
    • पाटलिपुत्र–लखनऊ एवं पाटलिपुत्र–गोरखपुर रूट की एक्सप्रेस ट्रेनें
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें