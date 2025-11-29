गंगा किनारे से 1800 लीटर शराब जब्त, नाव और बाइक के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

संवाद सूत्र, फतुहा। खुसरूपुर पुलिस ने शुक्रवार को गंगा घाट किनारे एक नाव से 1800 लीटर शराब जब्त की। इसके साथ ही एक नाव और बाइक भी जब्त की गई। मामले में गिरफ्तार युवकों की पहचान विकास और बबलू के रूप में हुई। इस बात की पुष्टि खुसरूपुर थानाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने की।

थानाध्यक्ष ने बताया कि गंगा पार वैशाली जिले से भारी मात्रा में देशी शराब गंगा नदी से नाव द्वारा लाये जाने की सूचना मिली। जैसे ही नाव खुसरूपुर गंगा घाट पर लगी, पुलिस ने घेराबंदी कर दी। पुलिस को देखते ही शराब तस्कर और नाविक भागने लगे, जिसे पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया।

चोरी की तीन टेम्पो और दो बाइक बरामद नदी थाना पुलिस ने सबलपुर मस्जिद गली स्थित एक गैरेज में छापेमारी कर वहां से तीन चोरी के टेम्पो तथा दो बाइक बरामद की हैं। इस बात की पुष्टि नदी थाना के अपर थानाध्यक्ष विवेक कुमार ने की। इस संबंध में अब तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है।

अपर थानाध्यक्ष ने बताया कि सूचना मिली कि सबलपुर में एक गैरेज में चोरों द्वारा चोरी की बाइक और टेम्पो लाकर बेचा जाता है, जहां से गैरेज संचालक इसे पलभर में काटकर टुकड़े-टुकड़े कर कबाड़ी के भाव में बेच देता है।