बिहार में आफत की बारिश: 24 घंटे में वज्रपात की चपेट में आकर 18 लोगों की मौत, CM ने किया 4-4 लाख मुआवजे का एलान

बिहार में शुक्रवार को अलग-अलग जिलों में वज्रपात से 18 लोगों की मौत हो गई। इसमें रोहतास जिले में सर्वाधिक पांच अरवल में चार सारण में तीन औरंगाबाद व पूर्वी चंपारण में दो-दो बांका और वैशाली में एक-एक लोग शामिल हैं। मरने वालों में तीन किशोरी व एक महिला शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है।

बिहार में आफत की बारिश: 24 घंटे में वज्रपात की चपेट में आकर 15 लोगों की मौत। प्रतीकात्मक तस्वीर

जागरण टीम, पटना : बिहार में शुक्रवार को अलग-अलग जिलों में वज्रपात से 18 लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे के दौरान रोहतास जिले में सर्वाधिक पांच, अरवल में चार, सारण में तीन, औरंगाबाद व पूर्वी चंपारण में दो-दो, बांका और वैशाली में एक-एक लोग शामिल हैं। मरने वालों में तीन किशोरी व एक महिला शामिल है। पूर्वी चंपारण में युवती की ठनका गिरने से मौत हो गई। रोहतास के अकोढ़ी गोला थाना क्षेत्र के बराव कला गांव में आकाशीय बिजली गिरने से दो और नासरीगंज थाना क्षेत्र के शबदला गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक बरावन कला निवासी शिवधारी पाल के 50 वर्षीय पुत्र बलिपाल, 42 वर्षीय रामचन्द्र राम के पुत्र सुभाष राम और सबदला गांव निवासी 55 वर्षीय अवधेश सिंह बताए जाते हैं। मृतकों के परिवार को मिलेगा 4 लाख मुआवजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। आपदा प्रबंधन एजेंसी लोगों से खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों से बारिश के दौरान खेतों में जाने से बचने की अपील की है। लोगों से की गई सावधानी बरतने की अपील साथ ही पेड़ों, बिजली के खंभों या मिट्टी से बने अस्थायी घरों के नीचे खड़े न रहने की बात भी कही गई है। आपदा प्रबंधन एजेंसी ने शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों से भी अपील की है कि वे बारिश के दौरान खिड़कियों से दूर रहें और रेफ्रिजरेटर और एसी जैसे बिजली के उपकरणों को न छूएं। साथ ही इमारतों की छतों पर जाने से बचें।

