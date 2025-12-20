Language
    ONOS योजना से जुड़े बिहार के 15 विश्वविद्यालय, एक क्लिक पर 30 हजार से अधिक जर्नल्स का मिलेगा एक्सेस

    By Dina Nath Sahani Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 04:03 PM (IST)

    एक क्लिक से 30 हजार से अधिक जर्नल्स तक पहुंच। फाइल फोटो

    दीनानाथ साहनी, पटना। बिहार में उच्च शिक्षा विभाग का गठन के बाद केंद्र सरकार ने शोधार्थियों के लिए बड़ी पहल की है। इस पहल के तहत राज्य के 15 विश्वविद्यालयों तथा 268 अंगीभूत महाविद्यालयों में जल्द ही शोधार्थियों के लिए एक राष्ट्र-एक सदस्यता (वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन) योजना लागू होगी।

    इस ONOS योजना से जुड़ने वाले शोधार्थियों को देश-दुनिया के 13 हजार पत्र-पत्रिकाओं समेत 30 हजार से अधिक रिसर्च जर्नल तक सीधी पहुंच होगी। इससे बिना किसी शुल्क के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शोधार्थियों को ज्यादा से ज्यादा देश-विदेश के शोध जर्नलों को अध्ययन करने और रिसर्च पेपर प्रकाशित कराने का मौका मिलेगा। यह योजना बिहार के युवाओं को वैश्विक अकादमिक मंच से जोड़ेगी।

    उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए अच्छी बात यह है कि शोध कार्य समेत इससे संबंधित पढ़ाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाएगी। योजना के पहले चरण के तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, गणित, प्रबंधन, कामर्स, सामाजिक विज्ञान और मानविकी पर 13 हजार से अधिक अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाएं शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध करायी जाएंगी।

    इसके अतिरिक्त विभिन्न जर्नल में पूर्व से प्रकाशित शोध पत्रों तक छात्र पहुंच बना सकेंगे। इस योजना में 30 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय प्रकाशक शामिल हैं। प्रमुख प्रकाशकों के तहत एल्सेवियर साइंसडायरेक्ट, स्प्रिंगर नेचर, विले ब्लैकवेल पब्लिशिंग, टेलर एंड फ्रांसिस, सेज पब्लिशिंग, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस और बीएमजे जर्नल्स के नाम शामिल हैं।

    शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि एक राष्ट्र-एक सदस्यता योजना बिहार के लिए एक अत्यंत महत्वाकांक्षी व दूरगामी पहल है, जिसके माध्यम से राज्य के दूर-दराज़ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययनरत विद्यार्थियों, शोधार्थियों और शिक्षकों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के उच्च गुणवत्ता शोध जर्नलों एवं शैक्षणिक प्रकाशनों तक समान डिजिटल पहुंच प्राप्त होगी।

    यह पहल डिजिटल डिवाइड को कम करने तथा शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की असमानता को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। इससे विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के साथ साथ शोध कार्य को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि बिहार को पूर्वाेत्तर राज्य का शोध केंद्र बनाया जाए।

    ONOS स्कीम: इस योजना को 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी थी। जबकि एक जनवरी 2025 से योजना लागू की गई। योजना के तहत सभी केंद्रीय और राज्य संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों को एक ही प्लेटफार्म पर अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की जानी-मानी पत्रिकाओं का एक्सेस मिलेगा।

    यह सब्सक्रिप्शन इन्फार्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क की तरफ से लागू किया जाएगा। योजना पर वर्ष 2027 तक 6,000 करोड़ खर्च होंगे। योजना का उद्देश्य सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों को एकीकृत रूप से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिका प्रकाशनों तक पहुंच प्रदान करना है।

    इन संस्थानों के छात्रों को लाभ

    पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, नालंदा खुला विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह संस्कृत दरभंगा विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, मौलाना मज़हरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान।