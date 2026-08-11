बिहार में आकाशीय बिजली का कहर, 9 लोगों की मौत; सीएम ने जताया दुख

जागरण टीम, पटना। बिहार में वज्रपात की चपेट में आने से मंगलवार को 9 लोगों की मौत हो गई। इसमें बांका जिले के पांच, लखीसराय तीन और पटना के एक लोग शामिल है। हादसे के वक्त सभी खेतों में धान की रोपनी या अन्य कृषि कार्यों में लगे हुए थे।

मालूम हो कि बांका जिले में पिछले 20 दिनों में 16 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 17 से अधिक लोग घायल हुए हैं। नवादा जिले के दरियापुर गांव के पास धान की रोपनी कर रहे मनी मांझी, राजेंद्र मांझी और इंद्रजीत मांझी की वज्रपात से मौत हो गई। सभी सीतामढ़ी जिले के मधेशरा गांव से रोजगार की तलाश में रजौली आए थे और किसान मनोज यादव के खेत में धान की रोपनी कर रहे थे।