Nawada: मां के सामने से बेटी को उठाकर बोलेरो में ले गए अज्ञात लोग, कोच‍िंंग से लौट रही थी छात्रा

संवाद सूत्र, सिरदला (नवादा): शनिवार को सिरदला बाजार से सटे झगरीबीघा मोड़ से चार की संख्या में एक बगैर नम्बर प्लेट के बोलेरो वाहन से आए अज्ञात लोगों ने से कोचिंग से अपनी मां के साथ घर लौट रही छात्रा को अगवा कर लिया। इस घटना से मां और उनके पूरे स्वजन परेशान हैं। पीड़ित महिला ने सिरदला थाना में लिखित आवेदन देकर कहा कि पीछे से आगे एक बोलेरो गई और कुछ दूर तक जाकर वापस घूम गई। फिर सामने गाड़ी लगाकर उनकी पुत्री को जबरन बोलेरो में बैठाकर सिरदला बाजार की ओर चले गए। प्रेम-प्रसंग या अपहरण? पुलिस भी कुछ भी कहने से बच रही मामला अगवा करने का है या फिर प्रेम-प्रसंग का, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। इस मामले में पुलिस भी कुछ खुलकर नहीं बता रही है। थानाध्यक्ष सरोज कुमार ने बताया कि कोचिंग से घर लौट रही एक छात्रा काे अगवा किये जाने का आवेदन प्राप्त हुआ है। घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर, इस घटना से कोचिंग संचालकों के साथ ही अभिभावक भी सकते में हैं। लकड़ी नबीगंज में संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत संवाद सूत्र, लकड़ी नबीगंज (सिवान): जामो थाना क्षेत्र के जामो बाजार में शनिवार को संदिग्ध परिस्थिति में एक विवाहिता की मौत हो गई। मृतका की पहचान बसंतपुर थाना क्षेत्र के मोलनापुर निवासी अमित कुमार चौहान की पत्नी अनीता देवी के रूप में हुई है। वे जामो बाजार स्थित कृष्णा शर्मा के मकान में किराए पर रह रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। थानाध्यक्ष राजू कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। इस घटना के बाद स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

Edited By: Prateek Jain