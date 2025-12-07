Language
    पटना से घर जा रहे छात्र की नवादा में बेरहमी से हत्‍या, हमलावरों को देखते ही साथ चल रहे दोस्‍त हो गए फरार

    By Manmohan Krishna Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 04:27 PM (IST)

    नवादा में पटना से घर जा रहे एक छात्र की बेरहमी से हत्‍या कर दी गई। हमलावरों ने छात्र पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चौंकाने वाली बात य ...और पढ़ें

    अस्‍पताल के सामने सड़क जाम कर विलाप करतीं परिवार की मह‍िलाएं। जागरण

    संवाद सहयोगी, नवादा। नगर थाना क्षेत्र के गुणायां जी स्थित एक मजार के पास शनिवार की देर रात एक युवक की राॅड और चाकू मार कर हत्या कर दी गई। बदमाश छह से सात की संख्या में थे।

    युवक अपने दो से तीन दोस्तों के साथ घऱ लौट रहा था, तभी रास्ते में ही बदमाशों ने उसे घेर लिया और राॅड और चाकू से हमला किया। हल्ला-हंगामा होने पर मोहल्ले के लोग घरों से निकले, तब घटना का पता चला।

    युवक बबलू सिंह का पुत्र प्रशांत राज उर्फ़ विपुल था। वह पटना में रह कर पढ़ाई कर रहा था। शनिवार की रात करीब साढ़े सात बजे वह अपने दो-तीन दोस्तों के साथ घर लौट रहा था। मौके पर ही प्रशांत ने दम तोड़ दिया। स्वजन और मित्र उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल से कई साक्ष्य एकत्रित की है। पुलिस स्वजनों और साथ में रहे मित्रों से पूछताछ के बाद छानबीन में जुट गई है। कोई भी बदमाश गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।

    रविवार को दोपहर बाद स्वजनों ने सदर अस्पताल के समक्ष सड़क जाम कर दिया और घटना की सीसीटीवी फुटेज की मांग करने लगे। स्वजनों ने आरोप लगाया कि सीसीटीवी फुटेज में घटना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, बावजूद पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही।

    हत्या से इलाके में सनसनी


    प्रशांत के मित्र रौशन कुमार ने बताया कि शनिवार की रात वह प्रशांत के साथ ही घर लौट रहा था, लेकिन उसे एक काॅल आ गया और वह मोबाइल पर बात करने में वह कुछ पीछे रह गया।

    आगे निकल गए उसके दोस्त को कई बदमाश ने घेर लिया और उसपर हमला कर दिया। घटनास्थल के आसपास की दुकानें बंद हो गई थी और इक्के-दुक्के लोग ही रास्ते पर थे।

    प्रशांत स्वजन मूल रूप से नालंदा जिला के बरांडी गांव के निवासी था। वर्तमान में नवादा नगर थाना क्षेत्र के रामनगर में उसका परिवार रहता है। वह सोमवार को पटना लौटने वाला था, ले‍किन अब वह कभी नहीं लौट सकेगा।   

    सदर एसडीपीओ 1 हुलास कुमार ने बताया कि गुणाया में युवक की रॉड से मारकर और चाकू घोंपकर हत्‍या की गई है। एफएसएल की टीम ने साक्ष्‍य संग्रह किया है। सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है, आरोपित जल्‍द गिरफ्तार किए जाएंगे।  