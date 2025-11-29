नवादा में रविंद्र यादव की ईंट से पीट-पीटकर हत्या, 5 कट्टा जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ा है मामला 

Language
    By Rajesh Prasad Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 05:28 PM (IST)

    नवादा में रविंद्र यादव नामक व्यक्ति की ईंट से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। प्रारंभिक जांच में मामला जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।

    जमीन विवाद को लेकर हत्या। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नवादा। जमीन विवाद को लेकर एक कारोबारी की ईंट से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला नेमदारगंज थाना क्षेत्र स्थित डेरमा मुसहरी के समीप का है, जहां 27 नवंबर को डेरमा मुसहरी में रविंद्र यादव उर्फ कैलू का शव बरामद हुआ।

    उक्त मामले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शनिवार को रजौली एसडीपीओ गुलशन कुमार ने प्रेसवार्ता कर बताया कि पीट-पीटकर हत्या करने वाले आराेपित नेमदारगंज थाना क्षेत्र के चंदौली गांव निवासी रामजतन यादव उर्फ छोटे को गिरफ्तार किया गया है।

    दो दिन पहले बरामद हुआ था शव

    उन्होंने बताया कि दो दिन पहले डेरमा मुसहरी के पास एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्क्षण घटनास्थल पर पहुंच आसपास के लोगों से पूछताछ की गई एवं एफएसएल टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किया गया।

    शव के पहचान उपरांत पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेजा गया। मृतक के स्वजन के आवेदन के आधार पर नेमदारगंज थाना कांड संख्या 419/25 चार नामजद आराेपित करते हुए प्राथमिकी दर्ज किया गया।

    किस वजह से हुई हत्या?

    हत्या के वजह पांच कट्टा जमीन का मामला है, जिसमें बताया जा रहा है कि दस साल पहले रविंद्र यादव उर्फ कैलू के पिता ने करीब 50 हजार रुपये में जमीन दी थी, लेकिन आज तक जमीन की रजिस्ट्री का मामला अटका हुआ था।

    रजिस्ट्री को लेकर पिछले माह भी दोनों के बीच मामला हुआ, तो स्थानीय थाना में 356/25 प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस बीच जमीन लेने वाले रविंद्र यादव के पिता की मौत हो गई और रविंद्र यादव ने आरोपी से जमीन रजिस्ट्री करने को कहने पर वाद-विवाद हुआ और इस बीच कन्हाई यादव व रामजतन यादव उर्फ छोटे सहित दो अन्य लोगों ने मिलकर रविंद्र की हत्या कर डाला।

    कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नवादा के निर्देशानुसार एसडीपीओ रजौली गुलशन कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया एवं कांड का उद्भेदन कर गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।

    24 घंटे के अंदर पकड़ा गया आरोपी

    गठित टीम के द्वारा अनुसंधान के क्रम में शुक्रवार को दो नामजद आराेपित को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपित को थाना परिसर लाया गया एवं उससे सघन पूछताछ की गई। अभी तक पूछताछ के क्रम में यह बात प्रकाश में आई की पूर्व के जमीनी विवाद के कारण मृतक को घर से बुलाकर उक्त घटना को कारित किया गया।

    घटना में संलिप्त अन्य आरोपित की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है, जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पूछताछ उपरांत दोनों आराेपित को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अग्रत्तर अनुसंधान जारी है। वहीं गिरफ्तार दोनों आराेपित के विरुद्ध पूर्व से ही नेमदारगंज थाना कांड संख्या 356/25 अक्टूबर 2025 में भी दर्ज है।

    जमीन संबंधित मामले में रविंद्र यादव की हत्या ईंट से पीटकर किया गया था, जिसपर पुलिस ने तत्काल दो आरोपितों को गिरफ्तार ईंट को भी बरामद कर लिया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाश की जा रही है, जल्द ही उसे भी पकड़ लिया जायेगा। - गुलशन कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रजौली, नवादा।