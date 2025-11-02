‘बनारस का सांसद हूं तो मगही पान का सम्मान हमसे बेहतर कौन जानेगा?’ PM का नवादा में हुंकार
नवादा में एनडीए की जनसभा में प्रधानमंत्री ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया और मगही पान के सम्मान की बात कही। उन्होंने बिहार केसरी श्री कृष्णा बाबू के योगदान को याद किया और मगध की धरती को महान प्रतिभाओं की भूमि बताया।
राजेश प्रसाद, नवादा। नवादा के कुंती नगर स्थित विद्यालय के खेल मैदान में हुई एनडीए की जनसभा में लोगों का भारी जनसैलाब उमड़ा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में जनता से आशीर्वाद मांगा।
इस पहले उन्होंने मंच पर आते ही भारत माता की जय तीन बार कहा, साथ ही कहा कि हड़ीया सूर्य मंदिर की ई-पवित्र भूमि की अभिनंदन करहिए, संकट मोचन और तपोभूमि की और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बाबू श्री कृष्णा जी की वैभवशाली धरती पर अपने सबके प्रणाम कराहियो।
पीएम ने कहा साथियों यह वही पान की धरती है, और मैं तो बनारस का सांसद हूं। मगही पान और बनारस का सम्मान हमलोगों से ज्यादा अच्छा और कौन जानेगा। साथियों नवादा हो या गयाजी हो, नालंदा, औरंगाबाद, जहानाबाद व अरवल हो यहां अद्भुत समर्थ है, इस क्षेत्र के नायक बिहार केसरी श्री कृष्णा बाबू ने बिहार के विकास की जो नींव रखी वह आज भी हम सबके लिए प्रेरणा देती है।
यह धरती लोकनायक जयप्रकाश नारायण और भोला सिंह जी जैसे सेवकों की कर्मभूमि है। मगध की मिट्टी में इतिहास में अनेक महान प्रतिभाओं मां भारती को दी है।
मेडल लाने पर सीधा नौकरी
पीएम की भाषण सुनकर युवाओं व युवतियों में काफी उत्साह जगा सभा में पहुंचे युवा कहा कि हमलोग अभी विद्यार्थी हैं, पीएम ने प्रतिभा की बात किया तो हमलोगों में खुशी हुई कि हमसे पहले रहे विद्यार्थियों को पढ़ाई-लिखाई कर अच्छी नौकरी तो लगी ही वहीं खेलों में काफी सुविधा मिली, मेडल लाने पर सीधा नौकरी मिल रही है। इसलिए हमलोग भी पढ़ाई के साथ खेलों पर भी पुरा तैयारी है, जिससे की हमलोगों को भी इस अवसर का लाभ मिल सकें।
वहीं पान किसान ने भी पीएम मोदी को सुनकर काफी गदागद हुए, पान उत्पाद किसानाे ने कहा कि मगही पान नवादा से बनारस को जाता है, जहां से भारत के प्रधानमंत्री सांसद हैं। यह तो खुशी है ही, लेकिन पीएम से यह भी मांग है, कि नवादा के पान किसानों को और अधिक उत्पादन से लेकर अच्छे दामों में जिला में ही मंडी के व्यवस्था हो।
