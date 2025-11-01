Language
    Bihar Chunav 2025: पीएम नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर प्रशासन अलर्ट, कार्यक्रम स्थल की गई ये तैयारी

    By Rajesh Prasad Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 04:11 PM (IST)

    नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सभास्थल पर पुलिस, एसपीजी और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। लगभग 1200 पुलिसकर्मी और 200 पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे। जिला प्रशासन और एसपीजी के बीच समन्वय बैठकें जारी हैं। जनता से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। जिले में उत्साह का माहौल है।

    नरेंद्र मोदी

    राजेश प्रसाद, नवादा। आगामी दो नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगमन को लेकर लगातार अधिकारियों का निरीक्षण किया जा रहा है। पुलिस के आला अफसरों ने नवादा सदर प्रखंड स्थित कुन्ति नगर स्थित विद्यालय के खेल मैदान में बन रहे सभा स्थल को निरीक्षण किया।

    जिसमें मगध रेंज के आईजी क्षत्रनील सिंह एवं एसपीजी के आईजी सहित जिला के पुलिस कप्तान अभिनव धीमान व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर वन हुलास कुमार और सदर टू के साथ अधिक संख्या में पुलिस बल मौजूद थे।

    अधिकारियों ने साफ कहा कि पीएम के सभास्थल की निगाहबानी जिला पुलिस व एसपीजी के साथ-साथ तीसरी आंखें भी मैदान में बने सभा स्थल पर लगाए जायेंगे। दर्जनों सीसीटीवी कैमरे दूरबीन से रखी जायेगी, एक-एक गतिविधि पर नजर होगी। सुरक्षा ऐसी की परिंदा भी पर नहीं मार सकें।

    वहीं पीएम की सुरक्षा को लेकर लगभग 1200 पुलिस के जवान तथा 200 पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे, इसके साथ साथ रैफ के जवान, डाग स्क्वायड, क्यूआरटी के लिए स्पेशल फोर्स तथा स्काई टीम को भी लगाया गया है।

    सभा स्थल की पूरी किलाबंदी की जायेगी। खेल मैदान को कई सेक्टर में बांटा गया है। सभास्थल में हेलमेट, छाता, पानी का बोतल, खाना का पैकेट आदि ले जाने की पूरी तरह पाबंदी रहेगी।

    ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग पूरी तरह सतर्क है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मंच, वीआईपी गेट, पार्किंग स्थल, आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था, मीडिया जोन तथा सुरक्षा घेरे की बारीकी से जांच की।

    एसपीजी टीम ने सुरक्षा के विभिन्न स्तरों पर विस्तृत समीक्षा की और स्थानीय प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को समय रहते पूर्ण करने का आदेश दिया।

    वहीं, पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा बलों की तैनाती, प्रवेश एवं निकास मार्गों की निगरानी, और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि प्रधानमंत्री के आगमन के अवसर पर जिले भर से लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे।

    ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई कोताही न बरती जाए, इसके लिए पुलिस बलों की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। कार्यक्रम स्थल के आसपास सुरक्षा घेरा मजबूत किया जा रहा है और ड्रोन कैमरों से निगरानी की तैयारी भी की जा रही है।

    प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और एसपीजी के बीच लगातार समन्वय बैठकों का दौर जारी है। वहीं जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे कार्यक्रम स्थल पर शांति और अनुशासन बनाए रखें तथा प्रशासन को सहयोग दें।

    पीएम के आगमन को लेकर जिले में उत्साह

    प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर नवादा जिले में उत्साह और तैयारियों का माहौल है। वायुसेना का हेलीकाप्टर भी जायजा को लेकर मैदान पर आज कल में उतरने की तैयारी की जायेगी। इसकी पूरी तैयारी का जायजा के साथ ही सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर पड़ताल करने में पीएमओ के अधिकारी भी मौजूद थे, साथ ही सुरक्षा में लगे वरीय अधिकारियों का दल भी उपस्थित थे।