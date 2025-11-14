Language
    Nawada Vidhan Sabha Chunav Result: नवादा विधानसभा सीट के नतीजों का ताजा अपडेट, पहले राउंड में किसने बनाई बढ़त?

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 09:47 AM (IST)

    Nawada Election Result:बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों पर हर किसी की नजर बनी टिकी हुई है। खासतौर पर नवादा विधानसभा सीट के रिजल्ट का सबको इंतजार है। इस बार नवादा विधानसभा क्षेत्र से अलग-अलग राजनीतिक दलों के कुल 12 उम्मीदवार चुनावी रण में मौजूद रहे।

     नवादा विधानसभा सीट पर किसका पलड़ा भारी? (फोटो- जागरण ग्राफिक्स)

    डिजिटल डेस्क, नवादा। बिहार की नवादा विधानसभा सीट (Nawada Vidhan sabha Chunav result) पर जीत का परचम कौन लहराएगा। इसका पता बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के साथ लगने वाला है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के परिणाम शुक्रवार 14 नवंबर को घोषित हो रहे हैं। नवादा विधानसभा क्षेत्र (Nawada election Result) के चुनावी नतीजों पर हर किसी के नजरें बनी हुई हैं। इस बार इस सीट से राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दलों को 12 उम्मीदवार चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमाने उतरे थे, आइए जानते हैं कि नवादा विधानसभा सीट के परिणाम का क्या अपडेट-

    नवादा विधानसभा सीट नतीजों का पूरा अपडेट-


    नवादा विधान सभा सीट 12 उम्मीदवारों ने आजमाई किस्मत

    इस बार नवादा विधनासभा सीट पर के लिए चुनावी प्रत्याशियों के तौर पर कुल 28 आवेदन किए गए थे, जिनमें से 21 आवेदन चुनाव आयोग ने स्वीकार किए, 5 को निरस्त किया गया, जबकि 2 कैंडिटेट न अपना आवेदन वापस ले लिया। इसके अतिरिक्त बाकी 12 उम्मीदवारों ने नवादा विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमाई है, जिनके नाम इस प्रकार हैं-

    • बहुजन समाज पार्टी- अशोक कुमार
    • राष्ट्रीय जनता दल- कौशल यादव
    • जनता दल यूनाइटेड- विभा देवी
    • जन सुराज पार्टी- अनुज सिंह
    • भारतीय लोक चेतना पार्टी- अनीता कुमारी
    • आईएनएसएएफ- सुभाष सिंह
    • एआईएमईआईएम- नासिम खातून
    • निर्दलीय- जितेंद्र प्रसाद
    • निर्दलीय- प्रेम कुमार
    • निर्दलीय- मनोज कुमार
    • निर्दलीय- रवीश कुमार
    • निर्दलीय- विभा कुमारी

    नवादा विधान सभा सीट 2020 के परिणाम

    गौर किया जाए नवादा विधान सभा सीट के पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम की तरफ तो साल 2020 में इस विधानसभा क्षेत्र से राजद की विभा देवी ने 26 हजार 310 वोटों के भारी अंतर से निर्दलीय उम्मीदवार श्रवण कुमार को करारी शिकस्त दी थी।