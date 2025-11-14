Nawada Vidhan Sabha Chunav Result: नवादा विधानसभा सीट के नतीजों का ताजा अपडेट, पहले राउंड में किसने बनाई बढ़त?

डिजिटल डेस्क, नवादा। बिहार की नवादा विधानसभा सीट (Nawada Vidhan sabha Chunav result) पर जीत का परचम कौन लहराएगा। इसका पता बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के साथ लगने वाला है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के परिणाम शुक्रवार 14 नवंबर को घोषित हो रहे हैं। नवादा विधानसभा क्षेत्र (Nawada election Result) के चुनावी नतीजों पर हर किसी के नजरें बनी हुई हैं। इस बार इस सीट से राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दलों को 12 उम्मीदवार चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमाने उतरे थे, आइए जानते हैं कि नवादा विधानसभा सीट के परिणाम का क्या अपडेट-