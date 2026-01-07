Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    विद्यालय में देरी से पहुंचने वाले शिक्षकों की खैर नहीं, नवादा में 539 को 24 घंटे में स्पष्टीकरण का आदेश

    By Rajesh PrasadEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:04 PM (IST)

    नवादा में 539 सरकारी शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज न करने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने नोटिस जारी किया है। ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, नवादा। जिले के सरकारी विद्यालयों में समय से नहीं पहुंचे वालों शिक्षक-शिक्षिका से जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा नोटिस किया गया। जिसमें ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। 

    जिला शिक्षा पदाधिकारी नवादा द्वारा जारी पत्र के अनुसार ई-शिक्षाकोष पोर्टल से प्राप्त ऑनलाइन उपस्थिति रिपोर्ट में जिले के कुल 539 सरकारी शिक्षक/शिक्षिका के साथ प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट एवं नियोजित शिक्षक द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। इसे विभागीय निर्देशों का गंभीर उल्लंघन माना गया है। 

    24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश 

    इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी दीपक कुमार ने सभी संबंधित शिक्षकों और विद्यालय प्रधानों को पत्र जारी कर 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। पत्र में स्पष्ट कहा गया है, कि ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर समय पर उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

    जारी आदेश में उल्लेख है कि ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था को पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में विद्यालयों द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं किया जाना अत्यंत खेदजनक है। यह न केवल कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि विभागीय आदेशों की अवहेलना भी दर्शाता है।

    शिक्षा विभाग के रुख से विद्यालयों में हड़कंप 

    जिला शिक्षा पदाधिकारी ने चेतावनी दी है, कि यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्पष्ट और संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है, तो संबंधित शिक्षकों एवं विद्यालय प्रधानों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसे सभी गंभीरता से लें और भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करें। 

    इस आदेश की प्रतिलिपि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को भी भेजी गई है, ताकि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विद्यालयों की निगरानी करें और ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित कराएं। 

    साथ ही विद्यालय प्रधानों को निर्देश दिया गया है, कि वे शिक्षकों को इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दें। शिक्षा विभाग के इस सख्त रुख से जिले के विद्यालयों में हड़कंप मचा हुआ है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उपस्थिति व्यवस्था को लेकर और सख्ती बरती जाएगी। विभाग का स्पष्ट संदेश है कि शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और जवाबदेही से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।