नवादा स्टेशन का बदलेगा लुक, लगेंगे 8 ट्रेन और 48 डिजिटल कोच इंडिकेशन बोर्ड, शुरू हुआ कार्य

जागरण संवाददाता, नवादा। केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय की ओर से रेलवे स्टेशन भवन से लेकर यात्री सुविधाओं को विकसित करने का कार्य निरंतर जारी है। रेल यात्रियों की सुगम यात्रा को लेकर ट्रेनों की संख्या बढ़ाए जा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्टेशन पर यात्रियों के लिए पेयजल से लेकर अन्य सुविधाओं को व्यवस्थित किया जा रहा है। यात्रियों को यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इस पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। किउल-गया रेलखंड का दोहरीकरण व विद्युतीकरण कार्य पूरा हो चुका है। नवादा स्टेशन के रास्ते वंदे भारत समेत कई एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसके अलावा स्टेशन पर विकास कार्य जारी है। इसी कड़ी में नवादा स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए एक और दो नंबर प्लेटफार्म पर स्थित यात्री शेड में चार-चार यानी आठ डिजिटल ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड लगाए जाएंगे।

फिलहाल दोनों प्लेटफार्म पर दो-दो डिजिटल बोर्ड लगाए गए हैं। इससे यात्रियों को ट्रेन पहुंचने के पूर्व डिजिटल बोर्ड से आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। साथ ही ट्रेन आने के पहले यात्री अलर्ट हो जाएंगे और ट्रेन पर चढ़ने में सुविधा होगी। अब तक ये सुविधाएं नहीं रहने से यात्रियों को परेशानी हो रही थी।

कोच इंडिकेशन बोर्ड लगने से यात्रियों को होगी सहूलियत नवादा स्टेशन पर डिजिटल ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड के साथ एक और दो नंबर प्लेटफार्म पर 24-24 डिजिटल कोच इंडिकेशन बोर्ड भी लगाए जाएंगे। जिसमें प्रत्येक 23 मीटर की दूरी पर एक बोर्ड होगा। इससे यात्रियों को उनके कोच नंबर खोजने में सहूलियत होगी और आसानी से अपने डिब्बे यानी कोच को खोज लेंगे।

आरक्षित रेल टिकट के अनुसार वह अपने पूर्व निर्धारित कोच के अनुसार प्लेटफार्म के संबंधित कोच के पास सामान के साथ खड़े रहेंगे। जिससे उन्हें सामान लेकर अब इधर-उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा। यानी अब यात्रियों की सुविधाएं बढ़ने वाली है। इसके अलावा पांच डिजिटल घड़ी भी लगाए जाएंगे। जिससे यात्रियों को समय का पता चल सकेगा। फिलहाल दोनों प्लेटफार्म पर एक-एक घड़ी लगाया गया है। इसे लगाने के लिए पूर्व मध्य रे दानापुर मंडल को कार्य की जिम्मेवारी सौंपी गई है। कार्य आरंभ कर दिया गया है। बहुत जल्द पूरा हो जाएगा।

क्या कहते हैं अधिकारी रेलवे नवादा के सीनियर सेक्शन इंजीनियर शिवकुमार ने बताया कि विभाग की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए नवादा स्टेशन पर अप और डाउन में दोनों प्लेटफार्म पर चार-चार यानी आठ डिजिटल ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड एवं 24-24 यानी 48 डिजिटल कोच इंडिकेशन बोर्ड लगाए जाएंगे। इसके अलावा पांच डिजिटल घड़ी लगाए जाएंगे।