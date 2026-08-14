फिरोज हत्याकांड का खुलासा, नवादा से आरोपित गिरफ्तार; पिस्टल और दो मैगजीन बरामद

संवाद सूत्र, वारिसलीगंज(नवादा)। वारिसलीगंज पुलिस ने फिरोज हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक देशी पिस्टल और दो मैगजीन बरामद की हैं।

शुक्रवार को पकरीबरावां एसडीपीओ सुजय विद्यार्थी ने वारिसलीगंज थाना में प्रेस वार्ता कर कार्रवाई की जानकारी दी।

पोखर के पास मिला था फिरोज का शव

पुलिस के अनुसार सफीगंज गांव निवासी रियासत हुसैन के पुत्र फिरोज आलम की हत्या कर शव को लीला बिगहा-मकनपुर पथ के पास स्थित पोखर के समीप फेंक दिया गया था। घटना के बाद मृतक की पत्नी ने वारिसलीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

गुप्त सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी एसडीपीओ ने बताया कि मामले की जांच के दौरान पुलिस को आरोपित के संबंध में गुप्त सूचना मिली। इसके बाद विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने सूचना के आधार पर मसूदा गांव निवासी विरेन्द्र यादव के घर पर छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के पास से हथियार बरामद छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपित के पास से एक देशी पिस्टल और दो मैगजीन बरामद कीं। हथियार बरामदगी के बाद आरोपित के विरुद्ध अलग से प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अब मामले में अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है।