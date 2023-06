Cyber crime करने वालों की खैर नहीं! नवादा पुलिस ने छह ठगों को धरा, आरोपियों के पास मिला इंटरनेशनल ATM

पुलिस अधीक्षक अम्बरीष राहुल ने बताया कि साइबर क्राइम करने वाले छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से नकदी मोबाइल एटीएम कार्ड और सोने की चेन समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में साइबर थाना खुल गया है और डीएसपी प्रिया ज्योति की देखरेख में क्राइम करने वाले लोगों को पकड़ा गया।

एसपी व पुलिस पदाधिकारी के साथ पकड़े गए साइबर बदमाश।

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, नवादा: पुलिस अधीक्षक के अम्बरीष राहुल के निर्देश पर नवादा पुलिस ने छापेमारी कर साइबर क्राइम करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। साथ ही छह बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। समाहरणालय परिसर स्थित पुलिस कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान बुधवार को पुलिस अधीक्षक ने इसकी जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक अम्बरीष राहुल ने बताया कि साइबर क्राइम करने वाले छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से नकदी, मोबाइल, एटीएम कार्ड और सोने की चेन समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में साइबर थाना खुल गया है और डीएसपी प्रिया ज्योति की देखरेख में क्राइम करने वाले लोगों को पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संजय सिंह का पुत्र कुंदन, अनुज सिंह का पुत्र निवास कुमार, संजय सिंह पुत्र विकास कुमार अशोक सिंह का पुत्र जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है। ये सभी आरोपी रोह थाना क्षेत्र के भंडाजोर गांव के रहने वाले हैं। वहीं, नगर थाना क्षेत्र के मायापुर गांव के रहने वाले संजय सिंह के पुत्र रॉकी कुमार और प्रवीण कुमार का पुत्र रोशन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। 2.65 लाख नकद, 30 एटीएम कार्ड बरामद पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों के पास से एक इंटरनेशनल एटीएम कार्ड, 30 अन्य एटीएम कार्ड, दो पैन कार्ड, एक आधार कार्ड, 9 सिम कार्ड, तीन सोने की चैन, 2 लाख 65 हजार रुपये नगद और 10 मोबाइल बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम करने वाले बदमाश किसी दूसरे के नाम वाले एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और फिर वहां से रुपये की निकासी कर लेते हैं। आरोपियों के पास से एक इंटरनेशनल एटीएम भी बरामद किया गया, जिसके बारे में भी विस्तार से पता लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी आरोपी 25 से लेकर 30 साल के बीच के हैं। घर से पकड़े गए बदमाश पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी पकड़े गए बदमाशों को उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे अभियान में पुलिस अधीक्षक, साइबर थाने की डीएसपी, कादिरगंज थाना, डीआईओ और टीम का गठन किया गया। इसके बाद एक-एक कर साइबर क्राइम करने वाले सभी बदमाशों के घर पर छापेमारी की गई और सभी को पकड़ा गया।

Edited By: Deepti Mishra