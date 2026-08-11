120 दिन से नंगे पैर आंदोलन, फिर भी रेलवे मौन; नवादा के ओड़ो स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की मांग को लेकर डटे अरविंद मिश्रा

संवाद सूत्र, नारदीगंज (नवादा)। तिलैया-राजगीर रेलखंड पर ओड़ो रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के विस्तार और एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर 'एंटी क्राइम ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल' के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुखिया अरविंद मिश्रा का नंगे पैर आंदोलन लगातार जारी है।

14 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ उनका आंदोलन 120वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इतने लंबे समय बाद भी रेल प्रशासन की ओर से मांगों पर ठोस पहल नहीं होने से आंदोलनकारी में नाराजगी है। पैरों के छाले बयां कर रहे जनता का दर्द नंगे पैर आंदोलन कर रहे अरविंद मिश्रा ने कहा कि उनके पैरों में पड़े छाले केवल शारीरिक घाव नहीं हैं, बल्कि आम जनता की पीड़ा, दर्द और उपेक्षा की गवाही दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इतने दिनों से आंदोलन जारी रहने के बावजूद रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की ओर से अपेक्षित पहल नहीं की गई है। मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का एलान अरविंद मिश्रा ने स्पष्ट किया कि जब तक तिलैया-राजगीर रेलखंड के ओड़ो स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव और अन्य मूलभूत यात्री सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जातीं, तब तक उनका नंगे पैर आंदोलन जारी रहेगा।

उन्होंने कहा कि आंदोलन किसी व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, बल्कि क्षेत्र के यात्रियों की समस्याओं को लेकर किया जा रहा है। दानापुर इंटरसिटी समेत एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग आंदोलन के माध्यम से ओड़ो स्टेशन पर दानापुर इंटरसिटी समेत दो अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है। आंदोलनकारियों का कहना है कि एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं होने से आसपास के गांवों के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और उन्हें दूसरे स्टेशनों पर निर्भर रहना पड़ता है। स्टेशन पर अंडरपास या ओवरब्रिज बनाने की मांग ओड़ो स्टेशन के नीचे अंडरपास अथवा ऊपर ओवरब्रिज बनाने की भी मांग उठाई गई है। आंदोलनकारियों के अनुसार, यात्रियों को एक ओर से दूसरी ओर आने-जाने में परेशानी होती है। ऐसे में स्टेशन पर सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था जरूरी है।

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