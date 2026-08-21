Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

नवादा में NH-20 का बदलेगा लुक; 27 करोड़ की योजना, 42 जगह लगेंगे ट्रैफिक मिरर, 9 स्थानों पर बनेंगे फुट ओवरब्रिज

By Prabhat Dayal Edited By: vyas Chandra
Updated: Fri, 21 Aug 2026 12:11 PM (IST)

नवादा में NH-20 को अतिक्रमणमुक्त करने के बाद सड़क सुरक्षा के लिए 27 करोड़ की योजना तैयार की गई है। इसके तहत 42 ट्रैफिक मिरर और 9 फुट ओवरब्रिज बनाए जाएंगे, जिससे यातायात और पैदल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी।

एनच-20 पर टूटे घर का मलवा हटाते स्वजन व अन्य।

एनच-20 पर टूटे घर का मलवा हटाते स्वजन व अन्य।

HighLights

  1. NH-20 पर 42 ट्रैफिक मिरर लगाए जाएंगे।

  2. नौ स्थानों पर फुट ओवरब्रिज बनाने की योजना।

  3. बरेब, पचगामा में जेब्रा क्रॉसिंग का विस्तार।

जागरण संवाददाता, नवादा। एनएच-20 को अतिक्रमणमुक्त कराने का अभियान अब सिर्फ सड़क किनारे से दुकान और मकान हटाने तक सीमित नहीं रहेगा।

अतिक्रमण हटने के बाद सड़क को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। एनएच-20 पर 42 ट्रैफिक मिरर लगाए जाएंगे और नौ स्थानों पर फुट ओवरब्रिज बनाने की योजना तैयार की गई है।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान भवनों और अन्य संरचनाओं को हटाए जाने की निगरानी के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रह रहे हैं।

सीओ, भू-अर्जन पदाधिकारी, एआरडीसी समेत अन्य अधिकारी अभियान की निगरानी कर रहे हैं। अधिकारियों की मौजूदगी में चिह्नित अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

42 स्थानों पर लगेंगे ट्रैफिक मिरर

अतिक्रमण हटने के बाद एनएच-20 पर यातायात सुरक्षा को मजबूत करने की योजना है। सड़क के करीब 42 ऐसे स्थान चिह्नित किए गए हैं, जहां ट्रैफिक मिरर लगाए जाएंगे।

इनमें मुख्य रूप से मोड़, कट और ऐसे स्थान शामिल हैं, जहां वाहन चालकों को सामने से आने वाले वाहनों का स्पष्ट दृश्य नहीं मिल पाता है।

ट्रैफिक मिरर लगने से वाहन चालकों को ब्लाइंड स्पॉट पर सामने से आने वाले वाहनों की जानकारी पहले मिल सकेगी। इससे मोड़ और कट वाले स्थानों पर दुर्घटनाओं की आशंका कम करने में मदद मिलेगी।

नौ स्थानों पर बनेंगे फुट ओवरब्रिज

यातायात सुरक्षा योजना के तहत एनएच-20 पर नौ स्थानों पर फुट ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए प्राणचक, अंबा मोड़, फुलमा, माखर, बरेब, फरहा, धर्मशिला मोड़, अम्ब्रिका बीघा और नहर को चिह्नित किया गया है।

इन स्थानों पर पैदल यात्रियों की आवाजाही अधिक होने के कारण सड़क पार करने में जोखिम रहता है। फुट ओवरब्रिज बनने के बाद लोग सड़क पर वाहनों के बीच से रास्ता बनाने के बजाय सुरक्षित तरीके से सड़क पार कर सकेंगे।

27 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान

एनएच-20 के प्रोजेक्ट मैनेजर आरके त्रिपाठी ने बताया कि ट्रैफिक मिरर और फुट ओवरब्रिज समेत सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है। इस पूरी परियोजना पर करीब 27 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद सितंबर माह के अंत से इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। मंजूरी मिलने के बाद चिह्नित स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से ट्रैफिक मिरर और फुट ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाएगा।

बरेब और पचगामा में जेब्रा क्रॉसिंग भी होंगे विस्तारित

सड़क सुरक्षा योजना में जेब्रा क्रॉसिंग को भी शामिल किया गया है। बरेब और पचगामा में पहले से मौजूद जेब्रा क्रॉसिंग को विस्तारित करने की तैयारी है। इससे पैदल यात्रियों को सड़क पार करने के लिए अधिक सुरक्षित और स्पष्ट स्थान मिल सकेगा।

अतिक्रमण हटने से बढ़ेगी सड़क की दृश्यता

एनएच-20 के किनारे लंबे समय से मौजूद अतिक्रमण के कारण कई स्थानों पर सड़क की चौड़ाई और दृश्यता प्रभावित हो रही थी। दुकान-मकान और अन्य संरचनाएं हटने के बाद सड़क का उपयोग अधिक व्यवस्थित तरीके से हो सकेगा।

इसके साथ ही ट्रैफिक मिरर, फुट ओवरब्रिज और जेब्रा क्रॉसिंग के विस्तार से सड़क सुरक्षा को स्थायी आधार देने की तैयारी है। यानी अतिक्रमण हटाने का अभियान केवल सड़क को खाली कराने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके बाद यातायात व्यवस्था और पैदल यात्रियों की सुरक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में भी काम होगा।

इन स्थानों पर बनेंगे फुट ओवरब्रिज

  • प्राणचक
  • अंबा मोड़
  • फुलमा
  • माखर
  • बरेब
  • फरहा
  • धर्मशिला मोड़
  • अम्ब्रिका बीघा
  • नहर

सड़क सुरक्षा के लिए तीन प्रमुख काम

  • 42 ट्रैफिक मिरर: मोड़ और ब्लाइंड स्पॉट पर वाहन चालकों को बेहतर दृश्यता देने के लिए।
  • 9 फुट ओवरब्रिज: पैदल यात्रियों को व्यस्त स्थानों पर सुरक्षित तरीके से सड़क पार कराने के लिए।
  • 2 विस्तारित जेब्रा क्रॉसिंग: बरेब और पचगामा में पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित क्रॉसिंग क्षेत्र बढ़ाने के लिए।