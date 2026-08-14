नवादा में पोती से छेड़खानी का विरोध करना पड़ा भारी, कार से कुचलकर दादी की मौत; चालक फरार
नवादा में पोती से छेड़खानी का विरोध करने पर एक दादी को कार से कुचल दिया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कार जब्त कर ली है और फरार चालक की तलाश जारी है।
HighLights
नवादा में पोती से छेड़खानी का विरोध करने पर दादी की मौत।
कार से कुचलने के बाद मौके पर ही विद्या देवी ने दम तोड़ा।
पुलिस ने कार जब्त की, चार नामजद, चालक फरार।
जागरण संवाददाता, नवादा। नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र के तुंगी बाजार के समीप गुरुवार को हुई घटना में करीब 60 वर्षीय विद्या देवी की कार की चपेट में आने से मौत हो गई।
स्वजन का आरोप है कि वह अपनी पोती के साथ घर लौट रही थीं और इसी दौरान कुछ लोगों ने पोती से छेड़खानी की कोशिश की। विरोध करने पर विवाद बढ़ा और कार से कुचल दिया गया।
मौके पर ही हो गई विद्या देवी की मौत
मृतका की पहचान हिसुआ थाना क्षेत्र के लाटावर गांव निवासी नवल सिंह की पत्नी विद्या देवी के रूप में हुई है।
स्वजन के अनुसार, कार की चपेट में आने के बाद विद्या देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद कार सवार लोग वहां से फरार हो गए।
घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क पर रखा शव
घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर गया-नवादा मुख्य मार्ग जाम कर दिया।
इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा।
पुलिस ने समझाकर हटवाया जाम
सड़क जाम की सूचना मिलने पर हिसुआ और नारदीगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को समझाया और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया।
अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद स्थिति सामान्य कराने का प्रयास किया गया।
घटना में प्रयुक्त कार जब्त, चालक की तलाश
पुलिस ने घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार को बरामद कर लिया है। सदर एसडीपीओ सुरेश प्रसाद के अनुसार कार जब्त कर ली गई है, जबकि उसका चालक फरार है।
पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। पुलिस के अनुसार बरामद कार के चोरी की होने की भी बात सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है।
चार लोगों के खिलाफ नामजद आवेदन
घटना को लेकर स्वजन की ओर से आवेदन देकर चार लोगों को नामजद किया गया है। आवेदन में सौरभ चौधरी, विक्की चौधरी, छबिल चौधरी और चंदन चौधरी के नाम शामिल हैं। स्वजन ने प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
पोती के साथ बाजार से लौट रही थीं विद्या देवी
स्वजन के अनुसार, विद्या देवी गुरुवार को अपनी पोती के साथ तुंगी बाजार गई थीं। बाजार से लौटते समय दोनों सड़क किनारे से घर की ओर जा रही थीं।
इसी दौरान एक स्विफ्ट कार वहां पहुंची। स्वजन ने कार सवार लोगों पर पोती से छेड़खानी की कोशिश का आरोप लगाया है।
पुलिस जांच के बाद साफ होगी घटना की पूरी तस्वीर
पुलिस आवेदन में लगाए गए आरोपों, घटनास्थल और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल चालक की गिरफ्तारी और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच जारी है।