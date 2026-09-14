सरकारी दफ्तरों की तरह बैलों को भी मिलती है संडे की छुट्टी; किसान नहीं कराते काम, नवादा की 80 साल पुरानी परंपरा

अविनाश निराला, रोह (नवादा)। सरकारी और निजी कार्यालयों में सप्ताह में एक दिन की छुट्टी आम बात है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि खेतों में काम करने वाले बैलों और भैंसों की भी सप्ताह में एक दिन छुट्टी होती है?

नवादा के रोह प्रखंड के कई गांवों में यह परंपरा आज भी कायम है। यहां किसान रविवार को हल-बैल से खेतों की जुताई नहीं करते। कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाले बैल और भैंसे इस दिन पूरे दिन आराम करते हैं।

रोह प्रखंड के कुंजैला, कुंज, कुम्हरावां, डुमरी, हेमजा और काजीचक गांवों में किसान वर्षों से इस परंपरा का पालन कर रहे हैं। इन गांवों में जिन किसानों के पास आज भी हल-बैल की जोड़ी है, वे रविवार को उनसे खेतों में कोई काम नहीं लेते। सप्ताह के बाकी दिनों में कृषि कार्य में जुटे रहने वाले पशुओं को रविवार को पूरी तरह आराम दिया जाता है।

हालांकि आधुनिक दौर में खेती का स्वरूप काफी बदल गया है। ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्रों के बढ़ते इस्तेमाल के कारण हल-बैल से खेती का चलन काफी कम हुआ है। इसके बावजूद इन गांवों में जिन किसानों के पास एक-दो जोड़ी बैल बचे हैं, वे रविवार को जुताई का काम नहीं कराते। किसानों के लिए यह केवल छुट्टी नहीं, बल्कि वर्षों पुरानी परंपरा और पशुओं के प्रति सम्मान का प्रतीक है।

एक दिन आराम से पशु भी रहते हैं स्वस्थ किसानों का कहना है कि लगातार काम करने से पशुओं पर भी थकान का असर पड़ता है। सप्ताह में एक दिन उन्हें आराम देने से पशु अगले दिन अधिक ऊर्जा के साथ काम करते हैं।

इससे किसानों को भी एक दिन आराम मिल जाता है और वे अगले दिन नई ऊर्जा के साथ खेती के काम में जुटते हैं। किसानों के अनुसार, बैल खेती का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। ऐसे में उन्हें आराम देना उनकी सेहत के लिए भी जरूरी है। आधुनिक कृषि यंत्रों के बावजूद जिन किसानों के पास बैल हैं, वे इस परंपरा को आज भी नहीं भूले हैं।

पूर्वजों से चली आ रही परंपरा आज भी कायम कुंजैला गांव के 80 वर्षीय किसान प्रसादी महतो बताते हैं कि उनके गांव के साथ आसपास के कई गांवों में भी रविवार को हल-बैल से खेतों की जुताई नहीं करने की परंपरा उनके पूर्वजों के समय से चली आ रही है।