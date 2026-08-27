अजय के बाद अनुष्का भी गिरफ्तार, नवादा प्रश्नपत्र वायरल मामले में एक्शन; CCTV ने खोला था 10 मिनट का राज

जागरण संवाददाता, नवादा। गृह रक्षा वाहिनी में अधिनायक लिपिक पद की लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्र वायरल करने के मामले में आरोपित वीक्षक अनुष्का रानी को बुधवार को गोविंदपुर स्थित बीआरसी से गिरफ्तार किए गया। इस मामले में अजय कुमार को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

दोनों पर परीक्षा प्रश्नपत्र को अनधिकृत तरीके से बाहर ले जाने और वायरल करने के मामले में नवादा नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस ने बताया 10 जून 2026 को द दीक्षा पब्लिक स्कूल, मालगोदाम छाय रोड स्थित परीक्षा केंद्र पर गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में अधिनायक लिपिक पद के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। केंद्र के कमरा नंबर-15 में वीक्षक के रूप में अनुष्का रानी की प्रतिनियुक्ति थी।

इसी कमरे में अनुपस्थित परीक्षार्थी का प्रश्नपत्र रखा हुआ था। शिकायत में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोप लगाया गया है कि करीब 10:30 बजे अजय कुमार प्रश्न पुस्तिकाओं पर मुहर लगाने के बाद उन्हें अपने साथ ले गए। करीब 10 मिनट बाद वापस कमरे में रख गए।