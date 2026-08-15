बेटा दुबई में, घर में अकेली मां का खौफनाक अंत! नवादा में हत्या के बाद लाखों की लूट, क्या पहले से थी बदमाशों की नजर?

जागरण संवाददाता, नवादा। नवादा के नारडीहा गांव में करीब 60 वर्षीय राजकुमारी देवी की हत्या और लूट की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। घर में अकेली रहने वाली महिला को बदमाशों ने निशाना बनाया। वारदात के बाद शुरुआती अनुमान में 10 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति लूटे जाने की बात सामने आई है।

महिला के परिवार के कई सदस्य बाहर रहते हैं और उनका बेटा दुबई में नौकरी करता है। ऐसे में अब जांच का अहम सवाल यही है कि क्या अपराधियों को परिवार और घर की स्थिति के बारे में पहले से जानकारी थी।

सुबह दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों को हुआ शक शनिवार सुबह काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो आसपास के लोगों को संदेह हुआ। ग्रामीणों ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घर के अंदर महिला मृत अवस्था में मिलीं।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से सुराग जुटाए जा रहे हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात में कितने अपराधी शामिल थे।

हत्या की खबर सुनते ही सड़क पर उतरा गांव राजकुमारी देवी की हत्या की खबर फैलते ही ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने नारदीगंज रोड को जाम कर प्रदर्शन किया और पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान आगजनी की भी सूचना है।

ग्रामीणों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और इलाके में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। लोगों का कहना है कि इस घटना से अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर डर बढ़ गया है। पुलिस पर भी जल्द कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है।