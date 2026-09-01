नवादा में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, दो कार और बुलेट जब्त; IG बोले- SIT से होगी जांच
हिसुआ में बाइक सटने को लेकर हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 24 वर्षीय प्रणय कुमार भारती ...और पढ़ें
HighLights
बाइक सटने के मामूली विवाद ने लिया हिंसक मोड़।
हिसुआ में गोली लगने से 24 वर्षीय युवक की मौत।
मगध आईजी ने घटना की एसआईटी जांच के दिए आदेश।
संवाद सूत्र, हिसुआ(नवादा)। हिसुआ में मंगलवार को बाइक के सटने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद कुछ ही देर में गंभीर हिंसक घटना में बदल गया। विवाद के दौरान हुई गोलीबारी में 24 वर्षीय प्रणय कुमार भारती की मौत हो गई। घटना में दो अन्य लोगों के घायल होने की भी सूचना है। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है।
मृतक हिसुआ पांचूगढ़ निवासी मनीष भारती का पुत्र था। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पांचू चौक पर शव रखकर नवादा-हिसुआ मुख्य मार्ग जाम कर दिया। विश्वशांति चौक पर टायर जलाकर भी विरोध जताया गया।
बाइक सटने के बाद शुरू हुई कहासुनी
स्वजन के अनुसार, प्रणय मंगलवार दोपहर करीब एक बजे अपने कुछ मित्रों के साथ टीएस कालेज की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही बुलेट बाइक उनसे सट गई।
इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी और गाली-गलौज शुरू हो गई। स्थानीय लोगों के समझाने पर उस समय विवाद शांत हो गया। हालांकि कुछ देर बाद पांचूगढ़ में फिर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए।
भीड़ जुटने के बाद फिर बढ़ा विवाद
पांचूगढ़ में दोनों पक्षों के बीच दोबारा विवाद शुरू होने की बात सामने आई है। इसी दौरान रोड़ेबाजी और गोलीबारी की सूचना मिली। गोली लगने से प्रणय कुमार भारती की मौत हो गई।
घटना में दूसरे पक्ष के चंदन कुमार और अखिलेश कुमार के भी घायल होने की जानकारी सामने आई है। घटना के दौरान एक ब्रेजा, एक स्कार्पियो और एक बुलेट बाइक को भी क्षति पहुंची।
पुलिस ने दो कार और बुलेट जब्त की
घटना की सूचना मिलते ही सर्किल इंस्पेक्टर दिगंबर प्रसाद, थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार समेत पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया।
पुलिस ने मौके से दो कार और एक बुलेट बाइक जब्त की है। घटना के कारणों और गोलीबारी में शामिल लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। फिलहाल दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
मगध आईजी पहुंचे हिसुआ, एसआईटी से होगी जांच
घटना की गंभीरता को देखते हुए शाम में मगध आइजी विकास वैभव हिसुआ पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि घटना की जांच पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी से कराई जाएगी।
आइजी ने स्पष्ट किया कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की भी बात कही।
परिवार में मचा कोहराम, जांच पर टिकी नजर
गोलीकांड के बाद प्रणय के परिवार में कोहराम मच गया। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस अधिकारियों ने घटना की जांच तेज कर दी है।
नवादा के पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान भी आइजी के साथ मौके पर मौजूद रहे। पुलिस अब विवाद की पूरी कड़ी और गोलीबारी की परिस्थितियों की जांच कर रही है।