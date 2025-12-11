नवादा में अनियंत्रित वाहन ने तीन कोचिंग छात्रों को मारी टक्कर, दो की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, नवादा। पकरीबरावां प्रखंड मुख्यालय में नवोदय मोड़ के पास गुरुवार की देर शाम सड़क हादसे में तीन युवक घायल हो गए। तीनों घायल दोस्त लीबीघा मोहल्ला के बताए जा रहे हैं। घायलों की पहचान नुरैन अली, जैद खान और फैज अकरम के रूप में हुई है।

बताया जाता है कि तीनों युवक पकरीबरावां बाजार से कोचिंग पढ़कर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान नवादा की ओर से तेज रफ्तार में आ रही एक दूध की मालवाहक गाड़ी ने अचानक नियंत्रण खो दिया और पैदल चल रहे युवकों को जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर मारने के बाद वाहन सड़क किनारे स्थित एक इमली के पेड़ से जा टकराई। दुर्घटना में तीनों युवक बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें नुरैन अली और जैद खान की स्थिति अत्यंत नाजुक बताई जा रही है।

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर जुटे और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को पकरीबरावां स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें सदर अस्पताल नवादा रेफर कर दिया।

दुर्घटना के बाद वाहन के चालक को लोगों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने वाहन को भी जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

