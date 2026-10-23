नवादा के डैम में तैरेंगे सोलर पैनल, दिसंबर तक शुरू हो सकता है बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट

संवाद सूत्र, रजौली (नवादा)। नवादा जिले के रजौली प्रखंड की हरदिया पंचायत स्थित फुलवरिया डैम में बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगभग तैयार हो चुका है।

इस परियोजना को दिसंबर 2026 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है और अब केवल केबल बिछाने सहित कुछ जरूरी काम शेष हैं।

सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक केके सिंह ने बताया कि सोलर प्लांट का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। अब केबल बिछाने का काम बाकी है। इसके पूरा होते ही प्लांट को चालू करने की दिशा में आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

10 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता फुलवरिया डैम में स्थापित इस फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की उत्पादन क्षमता 10 मेगावाट है। इससे प्रतिवर्ष लगभग 1.60 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादन होने का अनुमान है। उत्पादित बिजली को रजौली ग्रिड पावर हाउस तक पहुंचाया जाएगा। इससे आसपास के करीब 90 गांवों में बिजली आपूर्ति बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। पानी पर तैरेंगे सोलर पैनल, मछली पालन भी रहेगा जारी इस परियोजना की खासियत यह है कि डैम की करीब 30 एकड़ जल सतह पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। इससे बिजली उत्पादन के लिए जमीन की जरूरत कम होगी। साथ ही, जल सतह पर पैनल लगाने से पानी के वाष्पीकरण में भी कमी आने की उम्मीद है।