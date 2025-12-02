Language
    नवादा के लोगों के लिए खुशखबरी! हिसुआ बाईपास को मिली मंजूरी, जाम से मिलेगी मुक्ति

    By Sanjeev Kumar Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 08:01 AM (IST)

    बिहार के नवादा जिले में हिसुआ बाईपास के निर्माण को राज्य सरकार की मंजूरी मिलने से लोगों में उत्साह है। यह बाईपास बोधगया-राजगीर फोरलेन सड़क से जुड़ेगा और शहर को जाम से मुक्ति दिलाएगा। लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 2.9 किलोमीटर लंबी यह सड़क नवादा के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।

    संवाद सूत्र, हिसुआ। राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार की कैबिनेट द्वारा हिसुआ बाईपास निर्माण की मंजूरी मिलने के बाद लोगों में खुशी देखी जा रही है।

    जिले का यह बाईपास क्षेत्र विकास में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही इसके निर्माण होने से जहां लोगों की यात्रा सुगम होगी वहीं शहर में जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलने के पूर्ण आसार हैं।

    हिसुआ बाईपास का निर्माण बोधगया- राजगीर फोरलेन सड़क से बगोदर गांव से होकर गुफा मोड़ तक किया जायेगा। इस बाईपास के निर्माण में राज्य सरकार को बहुत कम जमीन अधिग्रहण करना पड़ेगा। बगोदर आहर से होते हुए यह बाईपास उड़सा आहर होकर गुफा मोड़ तक बनाने का प्रस्ताव है।

    इसके निर्माण में करीब 100 करोड़ रुपये लागत का अनुमान है। सड़क निर्माण पर करीब 33 करोड़ रुपये खर्च आएंगे। इसके अलावा अन्य मद में योजना की राशि खर्च होगी। सड़क की लम्बाई 2.9 किलोमीटर होगी। जो सीधे एनएच 82 से होकर एसएच-आठ गया जी- नवादा सड़क से जुड़ेगा।

    जिसके कारण इस रूट से होकर गुजरने वाले वाहन हिसुआ बाजार नहीं जाकर सीधे राजगीर और गया जी की ओर निकल जाएगा। जिससे शहर में लगने वाले भीषण जाम की समस्या से आम लोगों के साथ ही इस रूट के यात्रियों को भी छुटकारा मिल जायेगा।

    बीते शनिवार को कैबिनेट ने राज्य के कुल 13 सड़क परियोजनाओं के निर्माण की स्वीकृति दी है। उसमें नवादा की भी दो सड़क परियोजना शामिल है। इसके निर्माण के लिए स्थानीय सांसद विवेक ठाकुर काफी दिनों से प्रयासरत थे। बाईपास निर्माण को लेकर स्थानीय अधिकारियों द्वारा कुछ महीने पूर्व हीं स्थल का निरीक्षण भी किया गया था।

    ज्ञात हो कि जिले का हिसुआ शहर इन दिनों जाम की भीषण समस्या से जूझ रहा है। स्थिति इतनी गंभीर बनी हुई है की चंद मिनट की दूरी तय करने में लोगों काे घंटों का समय व्यर्थ में बर्बाद हो जाता है। वहीं अब बाईपास निर्माण होने से शहर में जाम की समस्या भी दूर हो जायेगा।