Nawada News: वाहन की टक्कर से विक्षिप्त महिला की मौत, SI ने शव उठाकर भेजा अस्पताल; परिवार की हो रही तलाश

नवादा में पुलिस ने बुधवार की अलसुबह एक विक्षिप्त महिला का शव बरामद किया है। देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से महिला की मौत हुई है। आसपास के लोगों ने बताया है कि टोल प्लाजा के नजदीक कई दिनों से महिला होटलों में खाना मांग कर खा रही थी और इधर-उधर घूम रही थी। महिला की पहचान नहीं हो सकी है।

वाहन की टक्कर से विक्षिप्त महिला की मौत, SI ने शव उठाकर भेजा अस्पताल; परिवार की हो रही तलाश

Your browser does not support the audio element.