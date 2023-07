Nawada: पान खाकर थूकने पर हुआ विवाद, मारपीट में महिला की मौत; बेटे ने पड़ोसियों पर हत्या का लगाया आरोप

घर के बगल में भगवान गणेश के मंदिर में पूजा हो रही थी। गुड्डू मांझी भी अपने परिवार के साथ पूजा करने के लिए पहुंचा। जहां गुड्डू ने मंदिर की दीवार पर पान खाकर थूकने पर कुछ लोगों को मना किया। मना करने पर तिलक मांझी के बेटे लालो मांझी लालो मांझी की पत्नी लालो मांझी के बेटे सूरज मांझी एवं उसकी पत्नी व अन्य ने मारपीट शुरू कर दिया।

दीवार पर पान खाकर थूकने के विवाद में मारपीट, महिला की मौत।

HighLights हिसुआ थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव की घटना। नौ लोगों पर हत्या का आरोप।

संवाद सूत्र, हिसुआ (नवादा): सोमवार की देर शाम हिसुआ के श्रीरामपुर में मंदिर के दीवार पर पान खाकर थूकने को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद धीरे-धीरे मारपीट में बदल गया। इस मारपीट में घायल जगन्नाथ मांझी की पत्नी ललिता देवी की इलाज के लिए पावापुरी ले जाने के क्रम में मौत हो गई। मंगलवार की सुबह हिसुआ पुलिस को इस पूरी घटना की सूचना दी गई। सूचना पर हिसुआ पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर महिला के शव को कब्जे में ले पोस्टमॉर्टम के लिए नवादा भेज दिया। बेटे ने नौ लोगों पर हत्या का लगाया आरोप मृतका के बेटे गुड्डू मांझी ने थाने में आवेदन देकर बगल के एक ही परिवार के नौ लोगों पर मारपीट कर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी को लेकर आवेदन दिया है। आवेदन में लिखा कि घर के बगल में भगवान गणेश के मंदिर में पूजा हो रही थी। वहीं गुड्डू मांझी भी अपने परिवार के साथ पूजा करने के लिए पहुंचा। जहां गुड्डू ने मंदिर की दीवार पर पान खाकर थूकने पर कुछ लोगों को मना किया। मना करने पर तिलक मांझी के बेटे लालो मांझी, लालो मांझी की पत्नी, लालो मांझी के बेटे सूरज मांझी एवं उसकी पत्नी, तूफान मांझी एवं उसकी पत्नी, चन्दन मांझी, रवि मांझी एवं लालो मांझी की बेटी सोनी कुमारी ने मारपीट शुरू कर दिया। इलाज के लिए ले जाने के दौरान मौत जिससे जगन्नाथ मांझी की पत्नी ललिता देवी बुरी तरह से घायल हो गईं। घायल अवस्था में हिसुआ सीएचसी लाया गया। जहां से विम्स पावापुरी रेफर कर दिया गया। पावापुरी ले जाने के क्रम में महिला की मौत हो गई।

