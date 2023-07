बिहार में भैया-भाभी की हैवानियत: सोए अवस्था में युवक को चाकू से गोदकर ली जान; बचाने आई मां और भाई भी जख्मी

नवादा जिले में युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पारिवारिक कलह में बड़े भाई ने पत्नी के साथ मिलकर छोटे भाई की हत्या कर दी। बचाने आए छोटे भाई और मां भी जख्मी हो गए। पुलिस ने आरोपित दंपती को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपित घर का बड़ा बेटा है। वह हमेशा शराब पीकर मां और भाइयों से मारपीट करता था।

भैया-भाभी ने सोए अवस्था में युवक को चाकू से गोदा; चीख सुनकर बचाने आई मां और भाई भी जख्मी

संवाद सूत्र, पकरीबरावां (नवादा)। नवादा जिले के पकरीबरावां प्रखंड क्षेत्र के धमौल ओपी के महज पांच सौ मीटर समीप रविवार की अलसुबह घरेलू विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान धमौल बाजार के रहने वाले स्वर्गीय रविंद्र शर्मा के 28 वर्षीय पुत्र विभीषण शर्मा के रूप में की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि विभीषण शर्मा ऊपर के कमरे में साेया हुआ था, तभी बड़े भाई विपिन शर्मा ने उसपर चाकू से हमला कर दिया।Naw विभीषण लहूलुहान हो गया था। खून से लथपथ विभीषण जोर-जोर से चिल्लाने लगा। इसके बाद जब स्वजन ऊपर के कमरे यानि घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि वह गंभीर रूप से जख्मी है। आनन-फानन में पुलिस को जानकारी देते हुए उसे सामुदायिक स्वस्थ केंद्र पकरीबरावां में भर्ती कराया गया। कुछ देर के बाद इलाज के क्रम में विभीषण की मौत हो गई। मौत की जानकारी मिलते ही पत्नी और परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। शराब पीकर मारपीट करता था बड़ा भाई स्वजन ने बताया कि आरोपित घर का बड़ा बेटा है। वह हमेशा शराब पीकर अपनी मां और छोटे भाइयों से मारपीट करता था। छोटा भाई विभीषण इसका विरोध करता था, जिसके कारण बड़े भाई ने सोए अवस्था में चाकू से गोद-गोदकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान बीच-बचाव करने आई मां कंचन देवी और भाई लल्लू शर्मा भी बुरी तरह घायल हो गए, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मौके से आरोपित विपिन शर्मा और उसकी पत्नी सुशीला देवी को गिरफ्तार कर लिया है। सैलून चलाकर जीवन-यापन करता था विभीषण बताया जा रहा है कि विभीषण सैलून चलाकर अपनी पत्नी राखी कुमारी व तीन बच्चों के साथ जीवन-यापन करता था। पत्नी राखी का रो-रोकर बुरा हाल है, तो वहीं बच्चों की सिर से पिता की साया उठ गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। क्या कहती है पुलिस मामले को लेकर थानाध्यक्ष वैजनाथ प्रसाद ने कहा कि चाकू मारकर हत्या करने के मामले में विभीषण के भाई और भाभी को हिरासत में लिया गया है। मामले में मृतक की भाभी की भी संलिप्तता पाई जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि, पुलिस सभी बिंदू पर जांच कर रही है।

