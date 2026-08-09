बिहार-झारखंड सीमा पर उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, लग्जरी कार से 124 लीटर शराब जब्त; पकड़ा गया तस्कर

जागरण संवाददाता, रजौली (नवादा)। बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत रजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत बिहार-झारखंड सीमावर्ती क्षेत्र चितरकोली स्थित समेकित जांच चौकी पर उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है।

जांच चौकी प्रभारी सह उत्पाद इंस्पेक्टर अमृत कुमार के नेतृत्व में टीम ने शराब से भरी एक लग्जरी कार को जब्त कर चालक सह तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है।

गुप्त तहखाने से मिली शराब

उत्पाद अधीक्षक गणेश चंद्रा ने बताया कि मद्यनिषेध कानून के तहत चौकी पर 24 घंटे छोटी-बड़ी सभी गाड़ियों की सघन जांच की जा रही है। इसी क्रम में रविवार को पश्चिम बंगाल नंबर की स्विफ्ट कार संख्या WB38U5009 को जांच के लिए रोका गया।

जांच के दौरान उत्पाद बलों को कार के डिक्की और सीट के नीचे बने गुप्त तहखाने में भारी मात्रा में शराब छिपाकर रखी मिली। तहखाने से पश्चिम बंगाल में निर्मित टेट्रा पैक में बंद ऑफिसर चॉइस के साथ रॉयल स्टैग ब्रांड के बोतल में बंद विदेशी शराब बरामद की गई। जब्त शराब की कुल मात्रा 124.20 लीटर बताई गई है।

नालंदा का युवक गिरफ्तार इस मामले में कार चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान नालंदा जिले के सोहसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोगलकुंआ गांव निवासी लल्लन पासवान के पुत्र राहुल पासवान के रूप में हुई है।

पूछताछ में गिरफ्तार युवक ने बताया कि यह शराब की खेप उसे चांद नामक व्यक्ति ने दी थी, जिसे बिहार के अंदर पहुंचाना था। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि जब्त शराब और लग्जरी कार को जांच चौकी पर रखा गया है।

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