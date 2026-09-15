बिहार में मिलावट का खेल: महंगे सरसों तेल में पाम ऑयल, मसालों में बुरादा-ईंट का चूरा

मुकेश कुमार पांडेय, नवादा। नवादा जिले में खाद्य सामग्री में मिलावट का कारोबार खुलेआम चलने की शिकायतें सामने आ रही हैं। सरसों तेल से लेकर आटा, दाल, मसाला, पनीर, खोवा और मिठाइयों तक में मिलावट का आरोप है। त्योहार का मौसम शुरू होते ही मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री बढ़ने से लोगों की चिंता और बढ़ गई है।

शहर से लेकर ग्रामीण बाजारों तक किराना दुकानों, जनरल स्टोर और मिलों में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अभाव में ग्राहक भी कम कीमत के लालच में ऐसे सामान खरीद रहे हैं। ऐसे में खाद्य सामग्री की नियमित जांच की जरूरत महसूस की जा रही है। महंगे सरसों तेल में सस्ता खेल, मसालों की शुद्धता पर भी सवाल जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण बाजारों में सबसे अधिक मिलावट सरसों तेल में किए जाने की शिकायत है। आरोप है कि महंगे सरसों तेल में सस्ता पाम ऑयल मिलाकर उसमें रंग डालकर बिक्री की जाती है।

हल्दी में पीला रंग, धनिया पाउडर में लकड़ी का बुरादा और मिर्च पाउडर में ईंट का चूरा मिलाने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। पनीर और खोवा की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कम कीमत का लालच देकर मिलावटी सामान ग्राहकों को बेचा जा रहा है। मिलावटी खाद्य पदार्थों से पेट संबंधी परेशानी और फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ सकता है।

दावे गंभीर, लेकिन बाजार में जांच अभियान का इंतजार खाद्य सामग्री में मिलावट के आरोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल जांच व्यवस्था को लेकर है। लोगों का आरोप है कि लंबे समय से बाजार में नियमित सैंपलिंग नहीं हो रही है।

छापेमारी और दुकानों के लाइसेंस की जांच भी पर्याप्त नहीं होने की बात कही जा रही है। कई व्यापारी बिना बिल और बिना ब्रांड के सामान बेच रहे हैं, जिससे खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की निगरानी मुश्किल हो जाती है।