Nalanda Road Accident नालंदा में इस्लामपुर-राजगीर मार्ग पर खुदागंज थाना क्षेत्र के महमुदा के पास राजगीर मलमास मेला जा रहे श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो का टायर फट गया जिससे वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि छह लोग जख्मी हो गए। घायलों को आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इस्लामपुर में भर्ती कराया गया है।

Nalanda News: स्कॉर्पियो का टायर फटने से बड़ा हादसा, राजगीर मेला जा रहे पिता-पुत्री सहित तीन की मौत; छह जख्मी

