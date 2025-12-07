'कार्यकर्ताओं की ताकत से मिली ऐतिहासिक जीत', JDU विधायक रूहेल रंजन ने जताया आभार

संवाद सूत्र, एकंगरसराय। रविवार को एकंगरसराय स्थित कोल्ड स्टोरेज प्रांगण में इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के एनडीए कार्यकर्ताओं के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड जदयू अध्यक्ष सर्वेश प्रसाद ने की, जबकि संचालन इस्लामपुर के उप मुख्य पार्षद सह जदयू अध्यक्ष तनवीर आलम ने किया। कार्यक्रम स्थल पर भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहें।



समारोह को संबोधित करते हुए इस्लामपुर के जदयू विधायक रूहेल रंजन ने कहा कि उन्हें इस चुनाव में एक लाख से अधिक मतों से जो ऐतिहासिक जनसमर्थन मिला है, वह उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं बल्कि मेहनतकश कार्यकर्ताओं की सामूहिक विजय है।

उन्होंने कहा, “आप सभी ने तन-मन-धन से साथ देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को मजबूत किया है। मैं इस विश्वास और प्रेम का आजीवन ऋणी रहूंगा।”



विधायक ने स्पष्ट किया कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास को नई दिशा देने का उनका संकल्प अटूट है। उन्होंने बताया कि एकंगरसराय और इस्लामपुर में डिग्री कॉलेज की स्थापना, फतुहा से हुलासगंज तक सड़क को फोरलेन में बदलने, तथा क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।

डिग्री कॉलेज की समस्या का होगा समाधान डिग्री कॉलेज के लिए भूमि उपलब्धता की समस्या पर उन्होंने आश्वस्त किया कि इसका समाधान निकट भविष्य में अवश्य किया जाएगा।



किसानों की समस्याओं पर बात करते हुए विधायक ने बताया कि धान अधिप्राप्ति के कम लक्ष्य से किसानों को हो रही परेशानी को लेकर वे सहकारिता मंत्री से मिल चुके हैं। उन्होंने विभिन्न पैक्स एवं सहकारी समितियों के लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया है, ताकि किसानों को कहीं भी दिक्कत का सामना न करना पड़े।



उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और बिहार की डबल इंजन की सरकार द्वारा संचालित सभी जनहितकारी योजनाओं को बिना किसी बाधा के समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए वे निरंतर प्रयासरत हैं। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। बाधा जहां आएगी, उसे दूर करना हमारा कर्तव्य है।



कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। इनमें व्यापार मंडल अध्यक्ष सुभाष कुमार सिन्हा, भाजपा नेता वीरेंद्र गोप, जदयू नेता शैलेंद्र मुखिया, विजय विश्वकर्मा, सौरभ जैन, योगेश चंद्रवंशी, राहुल कुमार, रंजय मालाकार, कंचन कुमारी चंद्रवंशी, आर.के. मुखिया, संजय साहू, महेंद्र सिंह यादव, चिंटू महतो तथा महेंद्र बिंद शामिल थे।