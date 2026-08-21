बिहार की राजनीति में नई दावेदारी! नीतीश कुमार की विरासत पर उपेंद्र कुशवाहा ने खोला पत्ता

संवाद सहयोगी, राजगीर। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति से विराम लेने के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर बिहार में दावेदारी की चर्चा तेज हो गई है।

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने इस मुद्दे पर अपनी पार्टी की दावेदारी पेश की है।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति से अलग होने के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा स्वाभाविक है।

कई राजनीतिक दल इस विरासत पर अपना दावा करेंगे, लेकिन रालोमो का मानना है कि बिहार की एक बड़ी जमात चाहती है कि यह जिम्मेदारी उनकी पार्टी को मिले।

राजगीर में तीन दिवसीय विमर्श कार्यक्रम

राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के उप सभागार में रालोमो के तीन दिवसीय विमर्श शिविर के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पार्टी बिहार की राजनीतिक और विकास की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

उन्होंने कहा कि रालोमो इस जिम्मेदारी को निभाने में कितनी सफल होगी, यह भविष्य बताएगा, लेकिन पार्टी अपनी ओर से पूरी क्षमता के साथ तैयार है। नीतीश के शासन की उपलब्धियों को सराहा उपेंद्र कुशवाहा ने पूर्व मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए अपना सर्वस्व लगाया और पिछड़े राज्य की छवि से बिहार को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि नीतीश के सम्मान में शिविर के अंतिम सत्र में धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। रालोमो की ओर से नीतीश की राजनीतिक विरासत और बिहार के विकास की दिशा को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी जताई गई।

गठबंधन धर्म पर भी दिया जोर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार की राजनीति में सरकार बनाने में गठबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गठबंधन में शामिल सभी दलों को एक-दूसरे का सम्मान और सहयोग करना चाहिए। उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत और अनुशासित बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से तीन दिवसीय विमर्श शिविर के प्रत्येक सत्र में गंभीरता से भाग लेने की अपील की। कुशवाहा ने कहा कि जो संगठन खुद व्यवस्थित और अनुशासित नहीं होगा, वह समाज को अनुशासन का संदेश नहीं दे सकता। राजगीर से पुराना राजनीतिक जुड़ाव कुशवाहा ने कहा कि राजगीर से उनका राजनीतिक और संगठनात्मक जुड़ाव काफी पुराना है। उन्होंने बताया कि अपने राजनीतिक जीवन का पहला शिविर भी उन्होंने राजगीर में आयोजित किया था। उस समय समता पार्टी के गठन की पृष्ठभूमि में जनता दल जॉर्ज नाम का संगठन बना था। उन्होंने कहा कि उस संगठन में जननायक कर्पूरी ठाकुर की समाजवादी विचारधारा के साथ बिहार के विकास की सोच भी शामिल थी। इसी विचार और भावना के साथ रालोमो के विमर्श शिविर में बिहार की विकास विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया जा रहा है। ‘बिहार की आकांक्षाओं की राजनीति के लिए तैयार’ रालोमो अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार की आकांक्षाओं और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए पूरी क्षमता के साथ तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्टी बिहार की विरासत और विकास को नई ऊंचाई देने के लिए अपनी दावेदारी पेश करती है। नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति से विराम लेने की चर्चा के बीच कुशवाहा का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा हैकि उन्होंने सीधे तौर पर अपनी पार्टी को उनकी राजनीतिक विरासत के संभावित दावेदार के रूप में पेश किया है।

दीपक प्रकाश ने तेजस्वी पर साधा निशाना कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही उन्होंने विदेश से छुट्टी लेकर आंदोलन करने को लेकर तेजस्वी पर तंज कसा।