राजगीर में पार्किंग के लिए बार-बार नहीं देना होगा पैसा, एक ही टिकट से 4 प्रमुख स्थलों पर मिलेगी सुविधा 

संवाद सहयोगी, राजगीर। राजगीर घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए नालंदा वन प्रमंडल की इंटीग्रेटेड पार्किंग व्यवस्था राहत लेकर आई है। वाइल्ड लाइफ जू सफारी समेत वन क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लागू इस व्यवस्था के तहत पर्यटकों को अलग-अलग जगह पार्किंग शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी। एक ही टिकट पर निर्धारित अवधि तक चार प्रमुख स्थलों पर वाहन पार्क करने की सुविधा मिलेगी।

वन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जू सफारी जयप्रकाश उद्यान (जेपी पार्क), वेणुवन और सोन भंडार परिसर में इंटीग्रेटेड पार्किंग सिस्टम लागू किया है। इसका उद्देश्य पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के साथ पर्यटकों को बार-बार शुल्क भुगतान और टिकट लेने की परेशानी से निजात दिलाना है।

इस व्यवस्था के तहत पर्यटक चारों पार्किंग स्थलों में से किसी एक स्थान पर निर्धारित शुल्क जमा कर इंटीग्रेटेड पार्किंग टिकट प्राप्त कर सकते हैं। यह टिकट आठ घंटे तक वैध रहेगा। इस अवधि में पर्यटक निर्धारित नियमों के तहत जू सफारी, जेपी पार्क, वेणुवन और सोन भंडार में अपने वाहन की पार्किंग सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। यानी एक ही भ्रमण के दौरान अलग-अलग पर्यटन स्थलों पर जाने पर दोबारा पार्किंग शुल्क नहीं देना होगा।

वाहन के अनुसार निर्धारित शुल्क संयुक्त पार्किंग व्यवस्था के तहत साइकिल के लिए 10 रुपये, मोटरसाइकिल के लिए 30 रुपये, कार व जीप के लिए 80 रुपये, मिनी बस के लिए 200 रुपये और बड़े बस के लिए 300 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।