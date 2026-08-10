नालंदा के लाल का कमाल: कॉमनवेल्थ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट झंडू कुमार को PM मोदी ने दी शाबाशी, बढ़ा हौसला

जागरण संवाददाता, हरनौत (नालंदा)। पीएमओ से बुलावा आने पर कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए प्रथम पदक (कांस्य) जीतकर बिहार और नालंदा का नाम रोशन करने वाले हरनौत के दिव्यांग भारोत्तोलक झंडू कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रविवार शाम मुलाकात की। यह मुलाकात झंडू कुमार के खेल जीवन का एक बेहद गौरवपूर्ण और यादगार क्षण रहा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद झंडू कुमार ने कहा कि यह मुलाकात उनके जीवन का बेहद खास और गौरवपूर्ण अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन और शुभकामनाओं से उनका आत्मविश्वास और बढ़ा है। देश के लिए आने वाले समय में और बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिली है।

उन्होंने कहा कि वे आगे भी पूरी मेहनत और समर्पण के साथ देश का नाम रोशन करने का प्रयास करेंगे। बता दें कि झंडू कुमार की खेल यात्रा वर्ष 2019 में नालंदा पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन से जुड़ने के साथ शुरू हुई। शुरुआती दौर में उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बीच लगातार मेहनत और प्रशिक्षण जारी रखा।