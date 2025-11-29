नालंदा के परवलपुर में दिनदहाड़े लूट, सीएसपी संचालक का 3 लाख रुपये से भरा बैग लेकर फरार
परवलपुर में दिनदहाड़े एसबीआई सीएसपी संचालक से तीन लाख रुपये की लूट हो गई। सुबह दस बजे, जब रामाशीष प्रसाद सीएसपी खोलने पहुंचे, तो बाइक सवार बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर उनसे बैग छीन लिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, परवलपुर। परवलपुर में शुक्रवार की सुबह बेखौफ अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। भारत गैस एजेंसी कार्यालय के बगल में स्थित एसबीआई सीएसपी के संचालक रामाशीष प्रसाद ने बताया कि दस बजे वह रोज की तरह बैग लेकर सीएसपी खोलने पहुंचे थे।
जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए कदम बढ़ाया, तभी पीछे से दो बदमाश बाइक पर पहुंचे और अचानक उन पर पिस्तौल तान दी।
अपराधियों ने पिस्तौल की नोक पर धमकाते हुए उनके हाथ से बैग झपट लिया और कुछ ही सेकंड में फरार हो गए। संचालक के अनुसार बैग में लगभग तीन लाख नगद, बैंक से जुड़े महत्वपूर्ण चेक और दस्तावेज मौजूद थे।
घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही परवलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। पुलिस ने बदमाशों की तलाश में नाकाबंदी भी शुरू कर दी है।
दिनदहाड़े हुई इस लूट की वारदात से स्थानीय व्यवसायियों और लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की त्वरित जांच में लगी हुई है।
2-3 दिन से किया जा रहा था रेकी
पीड़ित रामाशीष प्रसाद उर्फ छोटे यादव ने बताया कि दोनों बदमाश पहले से ही रेकी कर रहे थे। दो-तीन दिन पहले भी सीएसपी के आसपास देखा गया था। इस संबंध में थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि आवेदन मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। आरोपियों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। जिनकी पहचान की जा रही है। जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।