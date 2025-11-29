नालंदा के परवलपुर में दिनदहाड़े लूट, सीएसपी संचालक का 3 लाख रुपये से भरा बैग लेकर फरार

संवाद सूत्र, परवलपुर। परवलपुर में शुक्रवार की सुबह बेखौफ अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। भारत गैस एजेंसी कार्यालय के बगल में स्थित एसबीआई सीएसपी के संचालक रामाशीष प्रसाद ने बताया कि दस बजे वह रोज की तरह बैग लेकर सीएसपी खोलने पहुंचे थे।

जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए कदम बढ़ाया, तभी पीछे से दो बदमाश बाइक पर पहुंचे और अचानक उन पर पिस्तौल तान दी। अपराधियों ने पिस्तौल की नोक पर धमकाते हुए उनके हाथ से बैग झपट लिया और कुछ ही सेकंड में फरार हो गए। संचालक के अनुसार बैग में लगभग तीन लाख नगद, बैंक से जुड़े महत्वपूर्ण चेक और दस्तावेज मौजूद थे।

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही परवलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। पुलिस ने बदमाशों की तलाश में नाकाबंदी भी शुरू कर दी है।