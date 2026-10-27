अंडर-20 रग्बी: 15 मिनट के रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को हराया, जर्सी नंबर 10 ने कर दिया कमाल

जागरण संवाददाता, राजगीर (नालंदा)। राजगीर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित रग्बी मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड की अंडर-20 टीमों के बीच मुकाबले में शुरू से ही न्यूजीलैंड का दबदबा देखने को मिला।

ब्लैक जर्सी में उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने तेज रफ्तार और आक्रामक खेल के दम पर व्हाइट जर्सी वाली भारतीय टीम को दबाव में रखा।

15 मिनट के इस मुकाबले में हर पल रोमांच देखने को मिला, लेकिन भारतीय खिलाड़ी न्यूजीलैंड की चुनौती को पार नहीं कर सके।

मैच के पहले हाफ में ही न्यूजीलैंड ने 12 अंक हासिल कर अपनी मजबूत स्थिति बना ली। इसके बाद भारतीय टीम ने पूरे जोश के साथ वापसी की कोशिश की।

खिलाड़ियों ने मैदान पर आक्रामक रुख अपनाया, लेकिन न्यूजीलैंड की मजबूत रक्षापंक्ति के सामने भारतीय टीम को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। दूसरी ओर, न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने लगातार अंक जुटाते हुए अपनी बढ़त को 22 तक पहुंचा दिया।

मुकाबले के दौरान न्यूजीलैंड की ओर से जर्सी नंबर 10 ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ट्राई स्कोर कर टीम के खाते में अंक जोड़े और अपनी टीम की बढ़त मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। जर्सी नंबर 10 मुकाबले में सबसे अधिक अंक दिलाने वाले खिलाड़ी रहे।

अंतिम क्षणों तक भारतीय टीम ने संघर्ष किया, लेकिन न्यूजीलैंड की बढ़त कम नहीं हो सकी। आखिरकार न्यूजीलैंड ने 32 अंकों के अंतर से मुकाबला अपने नाम कर लिया। राजगीर के मैदान पर इस अंतरराष्ट्रीय मुकाबले ने दर्शकों को रग्बी की तेज रफ्तार, ताकत और रोमांच से रूबरू कराया।

राजगीर में भारत-न्यूजीलैंड रग्बी मुकाबले से जुड़ा खेल इतिहास का नया अध्याय बिहार के खेल इतिहास में मंगलवार को राजगीर ने अंतरराष्ट्रीय रग्बी मुकाबले की मेजबानी के साथ नया अध्याय जोड़ दिया। राजगीर स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रग्बी मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड की अंडर-20 पुरुष टीमों के बीच अंतरराष्ट्रीय मुकाबला आयोजित किया गया।