नालंदा में त्योहारों पर महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान, स्टंटबाजों पर होगी कड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। पटना रेंज के आइजी जितेंद्र राणा ने शनिवार को नालंदा जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिले की कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।

बैठक में एसपी हृदय कांत, सभी डीएसपी और प्रमुख थानों के थानाध्यक्ष शामिल हुए। आइजी ने लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन, फरार आरोपितों की गिरफ्तारी और अपराध नियंत्रण को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

आइजी ने कहा कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने लंबित मामलों में आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी कर कांडों के निष्पादन की प्रक्रिया तेज करने को कहा।

महिला सुरक्षा पर विशेष नजर

त्योहारों के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया। मंदिरों, पूजा पंडालों और नदी घाटों पर महिलाओं की अधिक भीड़ को देखते हुए महिला कॉलेजों, स्कूलों, कोचिंग संस्थानों और धार्मिक स्थलों के आसपास विशेष निगरानी रखने को कहा गया। इन स्थानों पर सादे लिबास में पुलिसकर्मियों के साथ महिला पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी।

शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान त्योहारी मौसम में शराब और मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सघन छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। आइजी ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ समय रहते निरोधात्मक कार्रवाई करने तथा सभी थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठकें आयोजित करने को कहा।